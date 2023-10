Ne-am prins: Pământul nu e populat doar de academicieni și laureați cu Nobel. Și, fiindcă majoritatea covârșitoare a locuitorilor planetei beneficiază de IQ moderat, e de așteptat ca tot din categoria asta să apară cele mai multe povești cinematografice și eroi ai ecranelor, mari sau mici.

Despre o formulă de tip “Tăntălăul, Gogomanul și Nătăflețul” e vorba și-n textul de față: pelicula “Încă două lozuri” e recidiva simpatică a regizorului și scenaristului Paul Negoescu în colaborarea cu Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol, care-și reiau rolurile de acum 7 ani, din “Două lozuri”. Iar ceea ce se schimbă e setul de încurcături în care intră cu maximă eficiență.

Am putea suspecta că oamenii evoluează în 7 ani. Dragoș Bucur ne spulberă speranța. Cel puțin când vine vorba de personajul său, Sile:

“Oricât mi-aș dori asta, nu pot spune că Sile este capabil de evoluție, el poate doar să îmbătrânească. Există în jurul fiecăruia dintre noi personaje care au rămas neschimbate de când le știm, din copilărie, din liceu sau facultate. Eu cred că Sile era la fel și în școala generală, și atunci își dădea cu un kilogram de gel în păr, purta maieuri ca să i se vada mușchii și astepta ziua în care se va îmbogăți la loz în plic.

Sile e “pâinea lui Dumnezeu”, cum sunt, de fapt, toți acești trei adolescenți bătrâni din film, pentru că nu au răutăți și nu vor să fure pe nimeni. I-aș explica lui Sile doar că, în general, jocurile de noroc sunt o idee proastă. Și l-aș ruga să se tundă”.

(Mă rog, ca să nu comitem o cruntă nedreptate, până și Sile a evoluat, într-un fel foarte personal, în ăștia 7 ani. Fiindcă, alături de camarazi, face saltul de la necazuri pe bază de bilete la Loto - așa cum s-a-ntâmplat în “Două lozuri” - la belele cu criptomonede).

Într-un prezent în care toți încercăm să fim (sau măcar să părem) speciali, Paul Negoescu se încăpățânează să facă filme despre cei mai obișnuiți oameni din lume. Mai puțin comedii sau comedii de-a binelea, poveștile lui se concentrează pe astfel de personaje. Ce i pare fascinant, irezistibil, la ele?

“Cred că e mai greu să te identifici cu un personaj prea deosebit, în timp ce de personajele comune îți e mai ușor să te atașezi, atât timp cât au caracteristicile unor oameni buni. Pentru că nu cred că orice personaj comun e neapărat și fascinant. În cazul filmului nostru, personajele astea trei (dar și celelalte personaje secundare din film) sunt de o naivitate înduioșătoare și asta cred că-i face pe spectatori să-i îndrăgească”, spune cineastul.

Nu doar protagoniștii filmului fac alegeri discutabile, în materie de bani: până și actorii care-i interpretează au la activ gafe financiare. Dorian Boguță își amintește cea mai proastă investiție cu care și-a avariat serios finanțele, în viața reală:

“Cu mulți ani în urmă, toate finanțele mele constau în 100 de dolari împrumutați de la cineva. Cu acei bani am mers la piața Europa, la chinezi, să cumpăr căciulițe de Moș Crăciun, ca să le vând la Chișinău. Am făcut un calcul, că profitul era de 200 de dolari. Am ajuns la Chișinău la un club de noapte, unde mă aștepta cineva să le ia. S-a uitat la ele și-a zis că se mai gândește. Dar până atunci am mersi cu amicii să ne distrăm la o masă. Geanta cu căciulițe a rămas la garderobă. La un moment dat m-am dus acolo, să iau o căciuliță, ca să i-o ofer cuiva. Eram ușor băut. Băbuța de acolo m-a întrebat ce vreau să fac cu ea. I-am zis vesel că o ofer cadou cuiva, fiindcă sunt un fel de Moș Crăciun. Am luat, am plecat. După o oră, am observat că toată lumea din club are căciulițe pe cap. Am fugit spre garderobă și-am descoperit că băbuța drăguță oferea la toată lumea câte o căciuliță, din partea lui Moș Crăciun. Așa am rămas fără profit, dar cu datorie!”.

Dacă trio-ul de șoc face ditamai profitul sau rămâne cu minusuri uriașe vă puteți lămuri doar după cele 86 de minute ale peliculei. Vă va lua sau nu finalul prin surprindere? Asta contează mai puțin. Important e să râdeți. Din 27 octombrie, “Încă două lozuri” se poate vedea în cinematografele din toată țara.