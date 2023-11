Robert De Niro spune că i-a fost cenzurat discursul în care îl critica pe Donald Trump. Actorul a făcut totul public la Premiile Gotham

Robert De Niro a declarat în cadrul ceremoniei Premiilor Gotham de la New York că discursul pe care îl citea a fost cenzurat, fiind editat fără știrea lui. Actorul spune că au fost îndepărtate comentariile critice despre Donald Trump, transmite BBC.

Actorul a părut inițial confuz în timp ce citea de pe un prompter, pe scena de la Premiile Gotham din New York.

Apoi a spus audienței: „Începutul discursului meu a fost editat, decupat. Nu știam despre asta.”

El a continuat să-și citească textul original, făcând referire, printre altele, la „minciunile” lui Trump, după ce l-a găsit pe telefonul său.

Premiile Gotham au dat startul sezonului de decernare a premiilor pentru filmele din acest an, iar De Niro aducea un tribut pentru „Killers of the Flower Moon” (Crimele din Osage County: Bani însângerați), în care a apărut.

Părând că se luptă cu prompterul, a spus: „Dau înapoi, îmi pare rău. A fost o greșeală aici. Voi continua. Doar continua să derulezi. Putem să dăm înapoi? Îmi pare rău”.

De Niro a participat la ceremonie alături de co-starurile lui „Killers of the Flower Moon”, Leonardo DiCaprio și Lily Gladstone.

sursa foto: Profimedia Images

După ce a fost redat un clip din film, actorul a spus mulțimii că o parte a discursului i-a fost tăiată și s-a întors spre telefon pentru a-l citi.

„Istoria nu mai este istorie”, a spus el. „Adevărul nu este adevăr. Chiar și faptele sunt înlocuite cu fapte alternative și sunt conduse de teorii ale conspirației și de urâțenie”.

El s-a referit la studenții din Florida cărora li s-a spus că sclavii și-au dezvoltat abilități „pentru beneficiul lor personal” și a spus că industria divertismentului „nu este imună la această boală purulentă”.

El l-a citat pe actorul John Wayne, cu remarci din 1971 despre nativii americani în care spunea: „Nu cred că am greșit luând această țară minunată din mâna lor”.

„Fostul președinte ne-a mințit de peste 30.000 de ori”

Apoi, De Niro a continuat: „Minciuna a devenit doar un alt instrument din arsenalul șarlatanului. Fostul președinte ne-a mințit de peste 30.000 de ori în cei patru ani de mandat și ține pasul în actuala sa campanie de răzbunare.”

„Dar cu toate minciunile sale, nu-și poate ascunde sufletul. Atacă pe cei slabi, distruge darurile naturii și dă dovadă de lipsă de respect, de exemplu, folosind Pocahontas ca pe o insultă", actorul făcând referire la porecla fostului președinte pentru senatorul Elizabeth Warren.

„Am văzut că au editat toate astea”.

De Niro, care a fost vocal în criticile sale la adresa lui Trump în trecut, a spus apoi că ar trebui să mulțumească Premiilor Gotham și Apple Studios, care a făcut pelicula „Killers of the Flower Moon”.

Actorul a plecat fără să mulțumească organizatorilor

„Dar nu am chef să le mulțumesc deloc pentru ceea ce au făcut. Cum îndrăznesc să facă asta de fapt?”, a spus De Niro referindu-se la discursul cenzurat.

Apple și organizatorii premiilor nu au comentat.

Actorul a continuat să-și prezinte co-starurile pentru premiul Historical Icon & Creator Tribute.

Una dintre ele, Lily Gladstone, a câștigat și premiul pentru cel mai bun rol principal - dar nu pentru Killers of the Flower Moon. Ea a câștigat pentru un alt film, „The Unknown Country”(„Țara necunoscută”), în care joacă rolul unei femei care pleacă într-o călătorie după ce bunica ei moare.

Premiul principal pentru cel mai bun lungmetraj a fost acordat pentru drama „Past Lives” (Vieți din trecut), despre iubitele copilăriei din Coreea de Sud, care vorbește despre cuplurile de îndrăgostiți din adolescență despărțite atunci când unul dintre ei emigrează în SUA.

Drama franceză „Anatomy of a Fall” (Anatomia unei prăbușiri) a câștigat două premii, în timp ce serialul Netflix „Beef” a câștigat la două categorii TV.

Editor : M.I.