Viggo Mortensen, despre cum a fost concediat de Oliver Stone din filmul „Plutonul”, fără să fie anunțat: „Am aflat din ziare”

Viggo Mortensen a dezvăluit modul brutal în care a aflat că nu va mai apărea în filmul „Platoon” (Platonul), în ciuda faptului că obținuse deja rolul.

Întrebat dacă a fost aproape de a juca într-un film vechi celebru de la Hollywood, starul a mărturisit că a fost ales să joace în Platoon. „Am dat o audiție și am primit rolul pe care în cele din urmă l-a jucat Willem Dafoe. Am crezut că am obținut acel rol,” a spus actorul, citat de Independent.

Actorul a fost ales pentru a juca rolul sergentului Elias Grodin, personajul lui Dafoe în drama războiului din Vietnam din 1986.

Cu toate acestea, la un an după audiții, în timp ce Oliver Stone strângea bani pentru producție, Mortensen a descoperit că pierduse rolul.

„Îl tot întrebam: „Când filmăm?”, iar Stone mi-a spus: „Ei bine, trebuie să strângem restul banilor”. Nimeni nu mi-a spus că nu se va întâmpla, așa că timp de un an am citit tot ce puteam despre ce s-a întâmplat în Vietnam. Mi-a trecut prin cap chiar: „Pot să mă înscriu în armată pentru o perioadă scurtă de timp?” Am învățat cât de mult am putut. Chiar am umplut caiete. Am avut acest personaj și eram pregătit. Și apoi, într-o zi, am citit în ziare: „Oliver Stone face acest film cu Tom Berenger și Willem Dafoe”.

Mortensen a spus că l-a sunat imediat pe Stone pentru a-l întreba ce se întâmplă, iar regizorul i-a spus că filmul are acum „un buget mai mare” și că a fost angajat un actor mai cunoscut.

Mortensen i-a cerut lui regizorului să se răzgândească. „I-am spus: „Știi, sunt cu adevărat pregătit. Aș putea da o altă audiție pentru a dovedi? Pentru că știu și mai multe acum decât atunci când am primit rolul.” El a răspuns: „Nu, nu se va întâmpla.”