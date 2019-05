Viggo Mortensen, revoltat de o reclamă a extremei drepte spaniole: "Aş râde de stupiditatea lor, dar nu este o glumă"

Actorul Viggo Mortensen a criticat virulent partidul spaniol de extrema dreaptă Vox pentru includerea într-un mesaj cu caracter politic, publicat pe Twitter, a personajului Aragorn, pe care starul americano-danez l-a interpretat în filmele ce alcătuiesc trilogia "The Lord of the Rings" ("Stăpânul inelelor"), informează Reuters.

În ziua recentelor alegeri organizate în Spania, Vox a publicat pe Twitter o imagine cu Aragorn, ce purta drapelul Spaniei şi avea imprimată pe spate emblema acestui partid extremist, în timp ce se năpustea spre o armată de duşmani care luptau sub stindarde ce reproduc siglele oficiale ale partidelor de stânga, asociaţiilor feministe, organizaţiilor LGBT, companiilor mass-media liberale şi grupărilor separatiste spaniole.



"Să înceapă lupta! #Pentru Spania" se afirmă în mesajul care însoţeşte acea imagine controversată.

"Trebuie să fii destul de ignorant ca să crezi că folosirea acestui personaj... pentru a promova campania unui partid extremist şi xenofob precum Vox ar fi o idee bună", a reacţionat Viggo Mortensen într-o scrisoare deschisă publicată marţi în cotidianul El Pais.



"Aş râde de stupiditatea lor, însă Vox a câştigat 24 de locuri în Congresul Deputaţilor; Nu este o glumă", a declarat din reşedinţa sa din Los Angeles starul americano-danez, care vorbeşte fluent limba spaniolă şi deţine o locuinţă la Madrid, citat de Agerpres.



În urma alegerilor generale de pe 28 aprilie, Vox a devenit primul partid de extrema dreaptă care şi-a asigurat o prezenţă semnificativă în Parlamentul spaniol după era dictatorului Francisco Franco, decedat în 1975.



Warner Bros Spain, compania care deţine drepturile de distribuţie a francizei "Stăpânul inelelor", a reacţionat la rândul său, declarând că nu a autorizat utilizarea acelui personaj - asupra căruia deţine drepturi de proprietate intelectuală - în nicio campanie politică.



Viggo Mortensen afirmă că mesajul transmis de Vox este absurd, deoarece în cărţile ce au stat la baza realizării celebrei francize cinematografice, Aragorn este "un om de stat poliglot, care promovează cunoaşterea şi includerea diferitelor rase, obiceiuri şi limbi din Pământul de Mijloc" şi nu ar trebui să fie asociat cu extrema dreaptă.



Romanul "The Lord of the Rings", publicat de scriitorul britanic J. R. R. Tolkien, prezintă povestea de dimensiuni epice a bătăliei dintre bine şi rău într-un univers fictiv, populat de elfi, pitici, orci şi oameni.



Filmele din trilogiile "The Lords of the Rings" şi "The Hobbit" au obţinut împreună încasări de aproximativ 5,8 miliarde de dolari în box-office-ul mondial.

