Cinefilii români s-au lovit pentru prima oară de expresia „FUBAR” în filmul „Salvați soldatul Ryan”, al lui Spielberg. Echivalentul în română e „SIBSA” - „Situația-I Bulibășită Și Albastră”, în traducerea originală din '98). Cei care doresc să afle și semnificația acronimului din engleză, să spunem că „FU” nu are nevoie de o traducere explicită în română, în timp ce „BAR”-ul vine de la „Beyond All Repairs”. Acestea fiind spuse, noul serial „FUBAR”, disponibil în România pe Netflix, cu Arnold Schwarzenegger în rolul principal, e fix cum îi spune numele. Chiar și așa, povestea e atât de subțire, încât merită văzută, conform paradoxului hollywoodian „Dacă un film e atât de prost, e prea bun pentru a nu-l rata”. Iar scenele filmate în Republica Moldova chiar nu trebuie ratate: sunt șanse mari să râdeți în hohote, cel puțin la scena în care un moldovean îi spune unei agente CIA sub acoperire: „Scuze, nu vorbesc spaniola. Româna? Sau rusa?”

Mini-seria de opt episoade se dorește a fi o comedioară ușoară de acțiune de spionaj care să se salveze prin autoironiile la adresa lui Arnold și a rolurilor sale din filmele serioase de acțiune în care acesta a jucat în vremurile sale de glorie.

Cumva, „Fubar” se dorește un soi pastișare a celebrei comedii de acțiune „True Lies” („Minciuni adevărate”, 1994). Unii vorbesc chiar de o continuare directă a filmului în care l-am văzut pe Arnold în câteva scene memorabile și chiar comice, bine realizate.

Doar că „Fubar” nu e „Minciuni adevărate”, iar asta se vede mai ales la scenariu și la calitatea slabă a dialogurilor. Iar Arnold, oricât ar încerca, nu e un mare actor de comedie.

Arnold Schwarzenegger, într-o scenă din serialul „Fubar”. Foto: Profimedia Images

Pe scurt, acțiunea filmului e una standard: avem un super-agent CIA aflat în pragul pensionării (Arnold Schwarzenegger). Chiar înainte de a renunța la jobul în care s-a specializat în secționarea pe verticală a beregăților inamicilor Statelor Unite, domnul spion află că fiica sa (Monica Barbaro) lucrează sub acoperire, tot de partea Binelui CIA. Binomul tată-fiică e aruncat într-o nouă misiune importantă, pentru prinderea unui terorist teribil (Gabriel Luna). Misiunea sub acoperire a celor doi scoate la iveală gravele probleme casnice ale unei familii complet disfuncționale din SUA.

Ar fi putut fi un film de acțiune asumat, cu câteva scene de umor presărate pe ici pe colo. Dar nu. Producătorii au vrut să facă o „comedie de acțiune” și nu le-a prea ieșit. Probabil că serialul s-a dorit o alegorie la adresa incompetenței serviciilor secrete americane și de pretutindeni, atinse și ele de boala nepotismului.

În „Fubar” aflăm că moldovenii sunt „niște bărbați adevărați”, care țin la băutură dar nu și la bătaie

Însă cele mai comice - și autentice - momente sunt scenele de umor involuntar în care acțiunea filmului îi aduce pe superspionii CIA în Republica Moldova.

Spectatorul român și cel moldovean s-au obișnuit deja cu „portretizarea” României/Republicii Moldova sub forma unor ținuturi ciudate, situate în mintea cineaștilor americani în Triunghiul Bermudelor de Est, din zona Carpați-Balcani-Marea Caspică. Aici întâlnim mereu dragoni, traficanți ruși de arme sau planurile fabricării unei bombe nucleare care poate fi cărată în rucsac.

Din film aflăm despre dispariția, în Irlanda, a lui Carl Novac, un reputat cercetător moldovean din domeniu nuclear, aflat „într-un turneu de promovare a potențialului științific al Moldovei” (nu râdeți, am citat exact din directorul CIA).

Studiul științific al lui Novac („Cum să construim o bombă nucleară mică”) se află însă la Chișinău, într-un seif dintr-un „cămin” (da, ați citit bine, în engleză îi spun „dormitory”) aflat sub o teribilă pază militară. Camera din „cămin”, unde se află planurile, aparține lui Nic, un reprezentant al guvernului moldovean.

Cu Arnold într-o dubă, echipa CIA o supraveghează pe „fiica” sa în timp ce aceasta încearcă să-l cucerească pe domnul Nic într-un bar din capitala Moldovei. Superagenta CIA îl interpelează pe moldovean în spaniolă (?), la care omul nostru răspunde franc:

„Scuze, nu vorbesc spaniola. Română? Sau rusă?”

Cei doi aleg să discute în engleză. Moment în care niște băieți moldoveni încep să o hărțuiască pe agenta americană. Vorbesc însă româna de parcă ar avea prune-n gură: „Vino să bei ceva cu niște bărbați adevărați”, zice unul, înainte de a lua un pumn în gură.

Bref, planurile sunt recuperate, Arnold Schwarzenegger ajunge să rupă gâtul unui biet bodyguard moldovean, apoi întreaga echipă spală putina la auzul veștii: „Fugiți! Poliția moldoveană e pe drum!”, semn că nu e de joacă. Episodul se încheie, dar nu și serialul „Fubar”, odată cu el (deși, garantat, ar fi fost un final mai reușit astfel).