(P) Fishing & Hunting EXPO – Ediția a cincea aniversară

Cea mai mare expoziție dedicată pasionaților de pescuit, vânătoare și outdoor din România, Fishing& Hunting Expo își va redeschide porțile pentru ediția a cincea în perioada 6-9 februarie 2020, în cadrul Complexului Expozițional Romexpo, Pavilionul B2.

Anul acesta Fishing & Hunting Expo pune la bătaie un autoturism Peugeot 301 la super-tombola expoziției, care poate fi câștigat de oricare vizitator de peste 18 ani ce achiziționează un bilet sau abonament și completează biletul de tombolă.

Programul de vizitare al expoziției este de joi până sâmbătă între orele 10:00 și 18:00, respectiv duminica între 10:00 și 15:00. Primii 2.000 de vizitatori plătitori din fiecare zi vor primi cadou câte o șapcă. Biletele pot fi de asemenea achiziționate online în rețeaua myticket.ro și entertix.ro, unde există și mai multe variante de abonamente disponibile, inclusiv cadouri garantate.

F&H Expo a demonstrat încă de la prima ediție că este cea mai importantă expoziție de profil din România, cu participare internațională la cel mai înalt nivel. Ediția a cincea aduce companii expozante din Africa de Sud, Bulgaria, Cehia, Germania, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Ungaria și bineînțeles România, demonstrând că evenimentul a devenit o realitate din ce în ce mai stabilă în peisajul de nișă al pescuitului, vânătorii și petrecerii timpului în natură.

Fishing & Hunting Expo se desfășoară pe o suprafață de peste 11,500 mp. În centrul pavilionului vom regăsi scena și piscina pentru prezentări și demonstrații, dar și simulatoare de pescuit, photobooth tematic, un cocktail bar, loc de joacă pentru copii, spații destinate pentru socializare și multe alte atracții.

Pescarii, vânătorii sau iubitorii de activități outdoor pot găsi în cadrul F&H Expo echipamente, accesorii și îmbrăcăminte pentru pescuit, armament și îmbrăcăminte pentru vânătoare, bărci și alte tipuri de ambarcațiuni, asociații de pescari și cluburi de pescuit sportive, ghizi de pescuit și vânătoare, bălți, lacuri sau alte destinații de pescuit și vânătoare, pensiuni din destinațiile de pescuit sportiv din România și nu numai. De asemenea, la scena amplasată central vor avea loc workshop-uri de pescuit prezentate de unii dintre cei mai titrați pescari din România și din străinătate, presărate cu momente spectaculoase de șoimărit, muzică dar și defilare cu dresaj canin.

Restaurantele tradiționale cu mâncare pescărească și vânătorească de pe platforma exterioară a Pavilionului B2 – Aleea Negustorilor, dar și expozanții cu brânzeturi fine, delicatese vânătorești și pescărești de la interior vor încânta simțurile olfactive și gustative ale tuturor vizitatorilor expoziției.

Despre The Fishing & Hunting Channel – Organizatorul Fishing & Hunting Expo

The Fishing & Hunting Channel este un post de televiziune unic în Europa Centrală și de Est, care promovează prin emisiunile sale de pescuit, vânătoare, outdoor și cooking respectul pentru natură și animale precum și un stil de viață sportiv și sănătos pentru profesioniști, pentru amatori, dar și pentru întreaga familie. Ceea ce este important de menționat aici, este că postul The Fishing & Hunting Channel încearcă să militeze și să educe publicul telespectator că peștele și vânatul trebuie respectat și ocrotit. Nu de puține ori postul TV s-a implicat în campanii de sesizare a braconajului către forurile și instituțiile specializate, iar fiecare emisiune difuzată încearcă să explice oamenilor regulile pescuitului sportiv, în sistem” Catch& Release”, precum și ocrotirea vânatului tânăr și sănătos. The Fishing & Hunting Channel s-a lansat încă din anul 2004, emite în șase limbi străine, la calitate Full HD, 24 ore/7 zile pe săptămână, fiind disponibil în 9 țări din Europa și pentru 15 milioane de locuințe.