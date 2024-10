„Billie Eilish nu este un nepo-baby.” Reacția mamei artistei la acuzațiile de nepotism

Mama lui Billie Eilish, Maggie Baird, spune că fiica ei nu este un „nepo-baby” (termen folosit în SUA pentru nepotismul din industria de film și divertisment), după ce un clip care o arată pe Maggie într-un rol din serialul Friends a devenit celebru pe rețelele sociale, scrie The Independent.

Într-un interviu acordat revistei Glamour, care s-a concentrat pe mamele unora dintre cele mai mari vedete ale culturii pop, Baird respinge ideea că cei doi copii ai ei, Billie Eilish și Finneas O'Connell, au devenit celebri pentru că atât ea, cât și soțul Patrick O'Connell erau actori.

„Este amuzant. Pentru că a apărut clipul și mulți au zis: „Oh, Billie este un nepo-baby.” Și eu am spus: „Știați că am primit acel episod din Friends pentru că eram pe cale să-mi pierd asigurarea de sănătate?”, a comentat Maggie, referindu-se la clipul care a fost postat pe X în iulie, unde a jucat un director de casting pentru personajul lui Matt LeBlanc, Joey Tribbiani, într-un episod din sezonul 6.

„Eu și soțul meu suntem actori din clasa muncitoare. Am lucrat puțin și asta ne-a oferit mult timp cu copiii noștri, ceea ce a fost minunat”, a spus ea.

Baird a explicat că nici ea, nici O’Connell nu au reușit să atingă faima sau succesul de care copiii lor se bucură, dar s-au simțit „fericiți” și „împliniți” de munca lor.

„Cred că oamenii nu înțeleg cu adevărat că există o întreagă industrie de oameni care sunt creativi și care lucrează și se luptă și își fac vieți fericite, se simt creativi și se simt împliniți. Dar asta este o viață foarte diferită de cea de pe această parte a ușii, unde joci într-o arenă diferită”, a spus ea.

Baird este actriță, artist vocal, muzician și scenarist cu experiență, care a apărut în proiecte precum Curb Your Enthusiasm și Six Feet Under.

Finneas O’Connell a vorbit anterior despre cei care insinuau că lor le-a fost mai ușor pentru că părinții lor erau în lumea spectacolului. În 2020, O'Connell a spus: „Părinții noștri nu au fost niciodată capabili să ne susțină financiar pe deplin din munca lor ca actori. Tatăl nostru a lucrat 12 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, ca muncitor în construcții, iar mama a fost profesoară. Părinții noștri ne-au dat dragoste, dar nu cunoșteau pe nimeni în industria muzicală. Cei care ne-au văzut în turneu în 2019 știu că tata insista să măture scena în fiecare seară înainte de a cânta”, a adăugat el.

Editor : A.P.