Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes s-a încheiat sâmbătă seară prin tradiţionala ceremonie de decernare a premiilor. Anul acesta, vedetele au apărut pe covorul roșu cu piese clasice, cum ar fi rochiile negre, dar și cu ținute îndrăznețe. Actrița Demi Moore a fost printre celebritățile care au atras toate privirile, transmite vogue.fr.

Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes s-a încheiat sâmbătă seară. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Pentru ceremonia de închidere de sâmbătă, 25 mai, vedetele au înfrumusețat Croazeta pentru ultima dată, îmbrăcându-și cele mai spectaculoase ținute. Unele dintre ele au ales rochii lungi și simple, dar elegante, de culoare neagră sau albastră. Altele au optat pentru cele spectaculoase, cu funde sau paiete.

Iată cele mai spectaculoase ținute de la Festivalul de Film de la Cannes 2024

Demi Moore

Demi Moore la Festivalul de Film de la Cannes. FOTO: Profimedia Images

Elle Fanning

Elle Fanning la Festivalul de Film de la Cannes. FOTO: Profimedia Images

Viola Davis

Viola Davis la Festivalul de Film de la Cannes. FOTO: Profimedia Images

Andie MacDowell

Andie MacDowell la Festivalul de Film de la Cannes. FOTO: Profimedia Images

Greta Gerwig și Omar Sy

Greta Gerwig și Omar Sy la Festivalul de Film de la Cannes. FOTO: Profimedia Images

Ana Girardot

Ana Girardot la Festivalul de Film de la Cannes. FOTO: Profimedia Images

Melanie Laurent

Melanie Laurent la Festivalul de Film de la Cannes. FOTO: Profimedia Images

Emmanuelle Beart

Emmanuelle Beart la Festivalul de Film de la Cannes. FOTO: Profimedia Images

Joey King

Joey King la Festivalul de Film de la Cannes. FOTO: Profimedia Images

Mikey Madison

Mikey Madison la Festivalul de Film de la Cannes. FOTO: Profimedia Images

Baloji

Baloji la Festivalul de Film de la Cannes. FOTO: Profimedia Images

„Anora” a obținut trofeul Palme d'Or

Lungmetrajul „Anora”, regizat de cineastul american Sean Baker, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, a anunţat sâmbătă seară juriul competiţiei, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Filmul „Anora”, care marchează un nou avânt al cinematografiei americane independente, este un thriller ce prezintă povestea tristă dar adeseori amuzantă a unei dansatoare de striptease din New York, care se căsătoreşte dintr-un capriciu cu fiul unui oligarh rus, o decizie care declanşează un val de probleme.

„Acest film este magnific, plin de umanitate (...) Ne-a frânt inimile”, a declarat preşedinta juriului de la Cannes, cineasta americană Greta Gerwig. „Trebuie să facem filme pentru ca ele să fie lansate în cinematografe”, a declarat regizorul american Sean Baker, care a dedicat filmul său „tuturor lucrătorilor sexuali”.

„Ştiu că voi continua să lupt pentru cinematografie. Trebuie să ne luptăm pentru a face filme care să fie lansate în cinematografe. Lumea trebuie să îşi amintească faptul că vizionarea unui film pe telefonul mobil sau acasă nu este modul în care filmele trebuie să fie vizionate”, a adăugat regizorul american, în vârstă de 53 de ani.

Lista câștigătorilor Festivalului de Film de la Cannes 2024

Prezentăm mai jos palmaresul complet al competiţiei oficiale.

Trofeul Palme d'Or: „Anora”, de Sean Baker

Marele Premiu al Juriului: „All We Imagine as Light”, de Payal Kapadia

Premiul Juriului: „Emilia Perez”, de Jacques Audiard

Premiul Special al Juriului: „The Seed of the Sacred Fig”, de Mohammad Rasoulof

Premiul pentru regie: Miguel Gomes („Grand Tour”)

Premiul pentru scenariu: Coralie Fargeat („The Substance”)

Premiul de interpretare feminină: Karla Sofia Gascon, Selena Gomez şi Zoe Saldana („Emilia Perez”)

Premiul de interpretare masculină: Jesse Plemons („Kinds of Kindness”)

Trofeul Camera d'Or: „Armand”, de Halfdan Ullman Tondel

Menţiune specială Camera d'Or: „Mongrel”, de Chiang Wei Liang şi You Qiao Yin

Trofeul Palme d'Or pentru scurtmetraj: „The Man Who Could Not Remain Silent”, de Nebojsa Slijepcevic

Menţiune specială pentru scurtmetraj: „Bad for a Moment”, de Daniel Soares

Palme d'Or onorific: Meryl Streep, Studioul Ghibli şi George Lucas.

