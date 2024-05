Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes s-a încheiat sâmbătă seară prin tradiţionala ceremonie de decernare a premiilor. Lungmetrajul „Anora”, regizat de cineastul american Sean Baker, a câştigat trofeul Palme d'Or, a anunţat sâmbătă seară juriul competiţiei, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes s-a încheiat sâmbătă seară. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Lista câștigătorilor Festivalului de Film de la Cannes 2024

Prezentăm mai jos palmaresul complet al competiţiei oficiale.

Trofeul Palme d'Or: „Anora”, de Sean Baker

Marele Premiu al Juriului: „All We Imagine as Light”, de Payal Kapadia

Premiul Juriului: „Emilia Perez”, de Jacques Audiard

Premiul Special al Juriului: „The Seed of the Sacred Fig”, de Mohammad Rasoulof

Premiul pentru regie: Miguel Gomes („Grand Tour”)

Premiul pentru scenariu: Coralie Fargeat („The Substance”)

Premiul de interpretare feminină: Karla Sofia Gascon, Selena Gomez şi Zoe Saldana („Emilia Perez”)

Premiul de interpretare masculină: Jesse Plemons („Kinds of Kindness”)

Trofeul Camera d'Or: „Armand”, de Halfdan Ullman Tondel

Menţiune specială Camera d'Or: „Mongrel”, de Chiang Wei Liang şi You Qiao Yin

Trofeul Palme d'Or pentru scurtmetraj: „The Man Who Could Not Remain Silent”, de Nebojsa Slijepcevic

Menţiune specială pentru scurtmetraj: „Bad for a Moment”, de Daniel Soares

Palme d'Or onorific: Meryl Streep, Studioul Ghibli şi George Lucas.

„Anora” a obținut trofeul Palme d'Or

Lungmetrajul „Anora”, regizat de cineastul american Sean Baker, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, a anunţat sâmbătă seară juriul competiţiei, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Filmul „Anora”, care marchează un nou avânt al cinematografiei americane independente, este un thriller ce prezintă povestea tristă dar adeseori amuzantă a unei dansatoare de striptease din New York, care se căsătoreşte dintr-un capriciu cu fiul unui oligarh rus, o decizie care declanşează un val de probleme.

„Acest film este magnific, plin de umanitate (...) Ne-a frânt inimile”, a declarat preşedinta juriului de la Cannes, cineasta americană Greta Gerwig.

„Trebuie să facem filme pentru ca ele să fie lansate în cinematografe”, a declarat regizorul american Sean Baker, care a dedicat filmul său „tuturor lucrătorilor sexuali”.

„Ştiu că voi continua să lupt pentru cinematografie. Trebuie să ne luptăm pentru a face filme care să fie lansate în cinematografe. Lumea trebuie să îşi amintească faptul că vizionarea unui film pe telefonul mobil sau acasă nu este modul în care filmele trebuie să fie vizionate”, a adăugat regizorul american, în vârstă de 53 de ani.

În 2023, trofeul Palme d'Or a fost atribuit lungmetrajului "Anatomie d'une chute", regizat de cineasta franceză Justine Triet.

Meryl Streep a primit un premiu Palme d'Or onorific

La ceremonia, care a avut loc marţi seară, legendara actriță Meryl Streep a primit un premiu Palme d'Or onorific, care îi imortalizează „locul de neşters în istoria cinematografiei”.

„Regina Meryl”, în vârstă de 74 de ani, a adunat deja aproape toate premiile, inclusiv un număr record de 21 de nominalizări la Oscar şi 3 statuete de aur, dar nu mai fusese la Cannes de 35 de ani.

Filmul românesc „Trei kilometri până la capătul lumii” a primit Premiul Queer Palm la festivalul de la Cannes

„Trei kilometri până la capătul lumii”, film regizat de Emanuel Pârvu, a primit sâmbătă Premiul Queer Palm la Festivalul de la Cannes.

Premiul, înființat în 2010, recompensează diversitatea.

Premiul i-a fost înmânat regizorului Emanuel Pârvu de către Lukas Dhont care a citit şi motivaţia juriului: „O descompunere dură şi preţioasă a unui sistem al violenţei. Perspectiva sa dezvăluie încet lumea patriarhală în care au crescut personajele noastre în care spaţiul de a exista pe deplin este făcut imposibil de structurile ideilor adânc înrădăcinate. [...] În acest film hipnotizant, oamenii par să fie ţinuţi de sfori care îi îndepărtează de lumină, până când unii dintre ei încep să se elibereze”.

La ceremonie a fost prezentă şi Miruna Berescu, co-scenarista şi producătoarea filmului.

Juriul competiţiei de anul acesta, în care au mai fost incluse filme semnate de Jaques Audiard, Marcelo Caetano sau Karim Aïnouz - a fost compus din: Lukas Dhont (regizor), Paloma (câştigătoarea Drag Race France), Jad Salfiti (jurnalist), Juliana Rojas (realizatoare de film, editor), Sophie Letourneur (regizoare, actriţă), potrivit News.ro.

Editor : B.C.