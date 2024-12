Cazul Blake Lively și tacticile „ostile” de la Hollywood. ”În ce mai poți avea încredere cu adevărat?”

Actrița Blake Lively a fost, fără îndoială, inamicul public numărul unu al internetului timp de câteva săptămâni în vară. Ea a deschis acum un caz juridic exploziv care, susține ea, dezvăluie „mediile de lucru ostile” care sunt create pentru a afecta reputațiile la Hollywood - și care fac oamenii să se întrebe pe cine și ce să creadă.

Blake Lively a fost întotdeauna o actriță destul de inofensivă, comentează BBC. A jucat în seriale și filme de succes, precum Gossip Girl și The Sisterhood of the Travelling Pants. S-a căsătorit cu colegul superstar Ryan Reynolds. Este prietenă cu Taylor Swift.

Apoi, în august, în timp ce își promova cel mai recent film, It Ends With Us, a devenit brusc controversată.

A fost criticată pentru comentariile care păreau să minimalizeze violența domestică, tema filmului, în timp ce interviuri vechi și incomode au fost readuse la suprafață și aduse ca dovezi ale unui comportament agresiv.

Opinia publică - cel puțin în rândul celor care o cunoșteau și cărora le pasă - părea să se fi întors împotriva ei.

Apoi a apărut filmul, furia s-a potolit, iar social media a trecut mai departe.

Plângerea

Dar Lively a depus acum o plângere în instanță în care susține că a fost hărțuită sexual de către Justin Baldoni, colegul său de scenă și regizor al filmului „It Ends With Us” - și că, atunci când s-a plâns, acesta și studioul său Wayfarer s-au răzbunat prin desfășurarea unei campanii de „distrugere” a reputației sale.

Justin Baldoni a fost partenerul ei în film și a regizat producția.

A fost subiectul unui „plan de represalii sofisticat, coordonat și bine finanțat” conceput „pentru a o reduce la tăcere”, implicând o „armată digitală” și povești false transmise „reporterilor neintenționați”, au susținut avocații săi - și acesta este motivul pentru care a devenit obiectul unei publicități negative.

De-a lungul plângerii, care se întinde pe aproximativ 80 de pagini, echipa lui Lively îi acuză în mod repetat pe Badoni și Wayfarer de crearea unui „mediu de lucru ostil care aproape a deraiat producția filmului”.

Avocații ei au publicat mesaje text trimise între Jennifer Abel, publicista lui Baldoni, și Melissa Nathan, o specialistă în comunicare de criză angajată de studioul acestuia pentru a ajuta la gestionarea plângerii de hărțuire. Aceste mesaje par să ofere o perspectivă rară asupra unor conversații care, în mod normal, sunt ținute departe de lumina reflectoarelor.

„Știi că putem îngropa pe oricine”

Potrivit documentelor juridice, Nathan a prezentat o strategie de „lansare a unor teorii” pe rețelele de socializare, de „creare, însămânțare și promovare a conținutului care părea autentic” și de „manipulare socială”.

„Știi că putem îngropa pe oricine”, i-a scris Nathan lui Abel într-o discuție condamnabilă.

Acum, oamenii angajați să facă PR de criză pentru Baldoni fac PR de criză pentru ei înșiși.

Abel a declarat că avocații lui Lively au „ales” mesaje pentru a le include în cazul lor, fără un context crucial, și că nu a existat „nicio «defăimare» implementată”.

„Nu a fost facilitată niciodată presa negativă, nu a existat niciun plan de luptă socială, deși eram pregătiți pentru aceasta, deoarece este treaba noastră să fim pregătiți pentru orice scenariu.

„Dar nu a trebuit să implementăm nimic, deoarece internetul făcea treaba pentru noi”.

Reacția împotriva lui Lively s-a produs în mod natural și nu a avut nevoie de ajutorul lor, a spus Abel.

Avocatul Bryan Freedman, care îl reprezintă pe Baldoni și studioul său, precum și pe Abel și Nathan, a fost de aceeași părere.

El a declarat că Baldoni a angajat un manager de criză din cauza „multiplelor cereri și amenințări” care ar fi fost făcute de Lively, inclusiv „amenințarea de a nu [apărea] pe platou, amenințarea de a nu promova filmul, ducând în cele din urmă la dispariția acestuia în timpul lansării, dacă cererile ei nu erau îndeplinite”.

El a declarat că planul elaborat de firma lui Nathan „s-a dovedit inutil, deoarece publicul a considerat că acțiunile, interviurile și marketingul lui Lively în timpul turneului de promovare au fost de prost gust și a reacționat organic la acest lucru, pe care mass-media însăși l-a preluat”.

În general, Freedman a numit plângerea lui Lively „rușinoasă” și plină de „acuzații categoric false”.

Amber Heard

În ultimele zile, Lively a primit sprijin de la o serie de foști colegi și alte persoane de la Hollywood.

Numele uneia dintre susținătoarele ei iese în evidență.

Amber Heard, fosta soție a lui Johnny Depp, a declarat pentru NBC: „Social media este personificarea absolută a zicalei clasice: „O minciună călătorește jumătate de drum în jurul lumii înainte ca adevărul să își poată pune cizmele”.

„Am văzut asta cu ochii mei și de aproape. Este pe cât de îngrozitor, pe atât de distructiv”.

Heard a fost la capătul ostilității social media în timpul a două procese de defăimare de profil înalt care l-au implicat pe Depp în Marea Britanie și SUA în 2020 și 2022. De asemenea, Nathan ar fi lucrat pentru Depp.

Freedman i-a răspuns lui Heard spunând că singura legătură dintre ea și Lively a fost că „timp de decenii, fiecare mișcare pe care au făcut-o a fost expusă pentru ca toată lumea să o vadă”, astfel încât publicul să poată „să-și facă propria părere - ceea ce au și făcut, organic”.

Șeful investigațiilor Tortoise Media, Alexi Mostrous, care a găzduit un podcast intitulat Who Trolled Amber? la începutul acestui an, examinând abuzurile pe care le-a primit, a declarat că există paralele.

„Atât în cazul Blake Lively, cât și în cazul Amber Heard, vezi companii de PR care lucrează cu specialiști în media digitală și alți „contractori” pentru a promova povești online benefice pentru clienții lor bogați în moduri care sunt opace și nu sunt bine înțelese”, a declarat el pentru BBC News.

„Este o lume nereglementată în care tot felul de tactici pot avea loc în spatele ușilor închise.”

„O campanie sinistră din umbră”

Variety a declarat că cazul lui Lively „scoate la iveală un proces de show business care este menit să funcționeze în umbră - angajarea de experți în comunicare de criză scumpi pentru a influența opinia și a ridica clienții”.

Acuzațiile ei sugerează o „campanie sinistră din umbră” care a mers „dincolo de ceea ce majoritatea firmelor de publicitate de la Hollywood consideră acceptabil”, a scris Sharon Waxman de la The Wrap.

Potrivit lui Rory Lynch, partener și șef al departamentului de management al reputației la Gateley Legal, este „o tactică destul de comună” la Hollywood și în disputele de afaceri „ca PR-urile de ambele părți să planteze povești negative, uneori false, despre opoziție”.

„Chiar și în epoca de aur a Hollywood-ului, au existat zvonuri potrivit cărora Richard Burton și Elizabeth Taylor foloseau profesioniști în PR pentru a se informa negativ unul împotriva celuilalt”.

Cu toate acestea, oamenii de PR care au lucrat pentru Baldoni și studioul său „au scăpat mingea un pic” discutând tactici în texte, a declarat el pentru BBC News.

„Nu mă surprinde, mai ales în SUA și la Hollywood, că există oameni de PR de criză destul de agresivi.

„Dar faptul că au pus asta în scris, cred, nu a fost probabil cel mai înțelept lucru. În mod normal, ei ar putea face așa ceva la telefon.”

Lively însăși este „un operator sofisticat” care „va avea proprii ei oameni de PR care vor lucra și ei în fundal”, a adăugat Lynch.

„Ochii noștri sunt deschiși”

New York Times, care a dezvăluit povestea plângerii lui Lively la sfârșitul săptămânii, a declarat că aceasta „a negat că ea sau oricare dintre reprezentanții ei ar fi plantat sau răspândit informații negative despre dl Baldoni sau Wayfarer”.

Ziarul a subliniat, de asemenea, că „este imposibil de știut cât de mult din publicitatea negativă” la adresa lui Lively a fost inițial semănată de cei care lucrează în numele lui Baldoni, „și cât de mult au observat și amplificat”.

Mulți fani care s-au întors împotriva lui Lively văd acum situația într-o lumină diferită.

„Suntem atât de capabili să fim manipulați să urâm o femeie, încât este nevoie doar de un efort coordonat de PR pentru ca noi să schimbăm tabăra împotriva unei victime a abuzului domestic sau a unei iubite americane de mult iubite”, a scris Maddy Mussen în Standard.

„Acum că ochii noștri sunt deschiși, vom fi mai greu de păcălit? Sau vom căuta în continuare orice scuză pentru a ne întoarce împotriva unei femei celebre care, dintr-o dată, în ochii noștri și ai celor care ne manipulează, nu mai este demnă?”

Laura Snapes, de la The Guardian, a scris că ea și prietenii ei „au privit înapoi, îngroziți, la ceea ce am spus despre ea în ultimele luni”. Ea a adăugat: „Plângerea lui Lively m-a amețit. În ce mai poți avea încredere cu adevărat?”

