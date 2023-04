„Comoara” lui Freddie Mercury este scoasă la licitație de cea mai bună prietenă a sa, căreia i-a lăsat moștenire casa și toate bunurile

De mai bine de 30 de ani, casa lui Freddie Mercury de la Londra a fost neatinsă, un altar pentru legendarul superstar al trupei rock Queen, care a murit în 1991, la vârsta de 45 de ani. Uimitoarele costume de scenă ale lui Mercury şi versurile scrise de mână, picturile şi obiectele adunate în călătoriile sale vor fi expuse la Londra, New York, Los Angeles şi Hong Kong, înainte de a fi vândute la licitaţie, informează The Guardian.

Printre loturi se numără o coroană modelată după cea a Sfântului Eduard, care va fi purtată de regele Charles III la încoronarea sa weekendul viitor, şi o mantie din catifea roşie, blană falsă şi strasuri. Mercury a purtat ţinuta pentru a interpreta melodia „God Save the Queen”, în finalul concertului de la Knebworth în 1986.

Sunt incluse, de asemenea, versurile scrise de mână pentru „We are the Champions”, cel mai mare imn al formaţiei Queen care a fost cântat de fani la spectacole live, inclusiv de mulţimea de 72.000 de persoane la concertul Live Aid de pe stadionul Wembley în 1985. Articolul este de aşteptat să fie vândut pentru aproape 300.000 de lire sterline sterline.

Freddie Mercury i-a lăsat Garden Lodge, casa lui din cartierul Kensington de la Londra, cu tot cu bunurile care se găseau înăuntrul proprietății, lui Mary Austin. Foto: Profimedia Images

Casa lui Mercury, Garden Lodge din Kensington, a fost refugiul său, un loc în care prietenii îl puteau vizita. L-a umplut cu opere de artă, inclusiv picturi victoriene şi piese ale artiştilor din secolul al XX-lea, obiecte de sticlă şi artă şi ţesături japoneze, scrie News.ro.

„Îmi place să fiu înconjurat de lucruri splendide... dezordine rafinată”, a scris Mercury în „Freddie Mercury: A Life, In His Own Words”.

El şi-a petrecut ultimele luni din viaţă la Garden Lodge şi a murit acolo pe 24 noiembrie 1991, la 24 de ore după ce a confirmat într-o declaraţie că suferă de SIDA şi a făcut apel la fanii săi să se alăture „luptei împotriva acestei boli groaznice”.

Mercury a purtat ţinuta care urmează să fie scoasă la licitație pentru a interpreta melodia „God Save the Queen” la finalul ultimului concert live al trupei Queen de la Knebworth în 1986. Foto: Profimedia Images

I-a lăsat Garden Lodge şi tot ce deținea acolo lui Mary Austin, una dintre cele mai apropiate şi de încredere prietene. Ea a spus: „De mulţi ani încoace, am bucuria şi privilegiul de a trăi înconjurată de toate lucrurile minunate pe care Freddie le-a căutat şi le-a iubit atât de mult. Dar anii au trecut şi a venit momentul să iau decizia dificilă de a încheia acest capitol cu ​​totul special din viaţa mea”.

„Freddie a fost un colecţionar incredibil şi inteligent care ne-a arătat că există frumuseţe, distracţie şi conversaţie în orice. Sper că [expoziţiile şi licitaţiile] vor fi o oportunitate de a împărtăşi toate multiplele faţete ale lui Freddie, atât publice, cât şi private, şi pentru ca lumea să înţeleagă mai multe şi să sărbătorească spiritul său unic şi frumos”.

Expoziţia principală va fi deschisă la galeria Sotheby’s din Londra pe 31 august, cu toate cele 1.500 de articole de la Garden Lodge, şi se va încheia pe 11 septembrie. Aceasta va fi urmată de şase licitaţii în septembrie.

Editor : Raul Nețoiu