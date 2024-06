Dakota Fanning a dezvăluit motivul pentru care are o colecție impresionantă de pantofi: actorul Tom Cruise

Dakota Fanning a dezvăluit recent că are o colecție impresionantă de pantofi. Motivul? Actorul Tom Cruise, care i-a trimis câte o pereche de pantofi de ziua ei, în fiecare an, de când avea 11 ani.

Actrița a sărbătorit în februarie împlinirea a 30 de ani și a apărut recent la The Kelly Clarkson Show. În ediția din 5 iunie, Fanning a explicat că l-a întâlnit prima dată pe Tom Cruise în 2005.

Dakota Fanning și Tom Cruise Foto: Profimedia

„Am împlinit 11 ani când jucam în War of the Worlds, unde am lucrat împreună, și mi-a dăruit primul meu telefon mobil”, a spus Dakota, citată de Independent.

De atunci, actorul din Misiune imposibilă i-a trimis an de an actriței un cadou de ziua de naștere.

„Îmi trimite același lucru în fiecare an”, a explicat vedeta Uptown Girls. „Mi-au plăcut pantofii de când eram mică, așa că am fost foarte încântată.”

Starul The Top Gun: Maverick este cunoscut pentru cadourile generoase. De Crăciun, Cruise le trimite prietenilor și foștilor colegi de platou un tort de ciocolată albă cu nucă de cocos de 126 de dolari, făcut de Doan’s Bakery din Woodland Hills, California. Jimmy Fallon, Angela Bassett, John Hamm și Kirsten Dunst sunt doar câteva dintre vedetele celebre care au avut norocul să primească celebrul tort.