Electric Castle 2019 va aduce în România nume mari de trupe. Florence + The Machine, Thirty Seconds to Mars și Bring Me The Horizon țin capul de afiș al festivalului care are loc în fiecare an pe domeniul de la Bonțida.

Electric Castle 2019 a anunțat trupele care sunt cap de afiș.

Printre numele care vor mai concerta la Electric Castle 2019 se mai numără Metric, Boys Noize, The Vaccines, Chinese Man, While She Sleeps, TOMM¥ €A$H, SOFI TUKKER, Kronos Quartet, MONO (Japan), Viagra Boys, Lemaitre sau Handsome Furs.

Prețul biletelor la Electric Castle 2019 începe de la 399 de lei pentru un abonament pentru toate zilele de festival și 499 lei pentru abonament cu acces în camping. Biletele la Electric Castle 2019 se vor scumpi însă și vor ajunge să coste 549 lei, respectiv 649 lei.

