Fiica lui Bruce Willis vorbește despre forma „foarte agresivă” de demență de care suferă tatăl ei

Fiica lui Bruce Willis, Tallulah, a vorbit despre forma de demență „foarte agresivă” de care suferă tatăl ei și de ce este atât de important ca familia ei să vorbească deschis despre acest lucru, relatează Sky News.

FB: „Încă știe cine sunt și i se luminează fața când intru în cameră.”



Actorul în vârstă de 68 de ani a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD), la un an după ce familia sa a dezvăluit că suferă de afazie, o afecțiune care îi afectează vorbirea.



„Ce se întâmplă cu tatăl meu – are o boală cognitivă foarte agresivă, o formă de demență care este foarte rară”, a spus Tallulah Willis pentru The Drew Barrymore Show miercuri.



Willis a adăugat că au fost sinceri cu privire la această afecțiune, deoarece „așa suntem noi ca familie”.



„Dar, de asemenea, este foarte important pentru noi să răspândim conștientizarea privind FTD, deoarece nu există suficiente informații”, a spus ea.

Ea a spus că „habar nu avea” despre FTD înainte de diagnosticul tatălui ei.

Tallulah a dezvăluit că unul dintre modurile în care își petrece timpul cu tatăl ei este să asculte muzică.

„Să asculți muzică și să stai în această energie a iubirii este ceva special”, a spus ea.

„O modalitate foarte frumoasă pentru mine de a mă vindeca este să devin un fel arheolog pentru lucrurile tatălui meu, lumea lui, micile lui suveniruri”, a adăugat ea.

Întrebată despre starea de sănătate a tatălui ei, Willis a spus: „El este la fel, ceea ce cred că în acest moment este cel mai bun lucru pe care îl poți cere. Văd dragoste când sunt cu el. Este tatăl meu și mă iubește.”

„Încă știe cine sunt și i se luminează fața când intru în cameră. S-ar putea să știe întotdeauna cine sunt, în afară de zilele proaste. O diferență între FTD și Alzheimer este că, cel puțin la începutul bolii, prima se caracterizează prin deficit de limbaj și deficite motorii, în timp ce a doua se manifestă prin mai multe pierderi de memorie”, a explicat ea.

Editor : M.B.