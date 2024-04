Șeful CNCAN: „Parteneriatul cu SUA va asigura un proces solid de autorizare a reactoarelor mici în România”

Parteneriatul cu autoritatea de reglementare din SUA va asigura un proces solid de autorizare a reactoarelor modulare mici în România şi o exploatare în siguranţă la cele mai înalte niveluri de securitate nucleară, a declarat luni preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), Cantemir Marian Ciurea-Ercău.

Preşedintele Comisiei de Reglementare Nucleară din SUA (Nuclear Regulatory Commission), Christopher T. Hanson, a vizitat luni Centrul E2 din cadrul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti.

Centrul este primul de acest fel din Europa şi a fost instalat în cadrul Facultăţii de Energetică, parte a programului U.S. Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST), potrivit Agerpres.

„Am fost plăcut surprins să observ evoluţia în timp a capabilităţilor acestei facultăţi ţinând pasul cu tehnologia şi de asemenea să constat că în acest moment facultatea beneficiază de un simulator pentru pregătirea viitorilor ingineri nuclearişti pentru reactoarele modulare mici. (...) Cu ocazia construirii reactoarelor modulare mici, acest parteneriat se va întări şi mai mult. Avem încrederea că parteneriatul cu autoritatea de reglementare din Statele Unite va asigura un proces solid de autorizare a reactoarelor mici în România şi o exploatare în siguranţă la cele mai înalte nivele de securitate nucleară”, a declarat preşedintele CNCAN într-o conferinţă de presă care a avut loc la Facultatea de Energetică a Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti.

Preşedintele Comisiei de reglementare nucleară din SUA, Christopher T. Hanson, a spus că această tehnologie este una sigură folosită de mai mult timp în SUA.

Criză de ingineri

Potrivit rectorului Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, Mihnea Costoiu, criza de ingineri pentru centrala de la Cernavodă şi pentru Nuclearelectrica este în continuare foarte mare.

„Este o plăcere şi o onoare să continuăm dialogul cu autorităţile americane în universitatea noastră în contextul evident al colaborării extraordinar de bune în Politehnică, autorităţile americane, companiile americane, Nuclearelectrica şi regulatorul român CNCAN. (...) Este firesc ca în contextul investiţiei majore să continuăm pregătirea specialiştilor în această infrastructură şi este cu atât mai important ca acest dialog să fie unul constant de substanţă cu toţi partenerii atât economici, cât şi statali reglementatori. (...) Ceea ce ne-am propus este să pregătim oamenii în acest simulator în România. (...) Ne dorim ca acest simulator să fie folosit şi de noi şi de partenerii noştri pentru pregătirea resurselor umane pentru această regiune”, a spus Costoiu.

El a spus că la Politehnică există atât simulatoare pentru centrale clasic, cât şi simulatorul nuclear modular.

„Deocamdată ceea ce avem la Politehnică sunt profesori, care la rândul lor s-au instruit pe această tehnologie şi care fac instruirea. (...) Noi avem simulatoare. (...) Avem simulatoare şi pentru centralele clasice. (...) Este o instruire extrem de importantă pentru orice fel de specialist care va lucra după aceea pe tehnologia existentă la Cernavodă. (...) Criza de ingineri pentru Cernavodă şi pentru Nuclearelectrica este foarte mare şi continuăm să investim împreună în acest parteneriat cu Nuclearelectrica în a pregăti resursa umană necesară pentru următorii ani, indiferent dacă proiectul de la Doiceşti porneşte sau nu”, a spus Costoiu.

Vizita are loc în contextul parteneriatului strategic între SUA şi România în domeniul energiei nucleare şi al cooperării pentru implementarea tehnologiei SMR.

