Inis Neziri din Albania a câştigat marele trofeu Cerbul de Aur 2018

Iniz Neziri din Albania a câştigat marele trofeu al Festivalului Internaţional Cerbul de Aur Braşov 2018, valoarea distincţiei fiind de 25.000 de euro. Luminiţa Dobrescu, prima concurentă din România care a câştigat Cerbul de Aur, a fost cea care i-a decernat premiul, relatează News.ro.

Foto: Facebook Cerbul de Aur - Golden Stag

„Până acum este cel mai important pas pe care l-am făcut”, a declarat Iniz Neziri pe scena din Piaţa Sfatului. „Mulţumesc, Braşov! Mulţumesc, România!”, a spus emoţionată artista.

Artista din Albania a fost răsplătită pentru interpretarea piesei "Dau viaţa mea pentru-o iubire", compusă de Marius Ţeicu, pe versuri de Eugen Rotaru.

Nicole Scherzinger, vedeta serii, a cântat la Braşov toate piesele solo lansate alături de Pussycat Dolls. Cântăreaţă, compozitoare, dansatoare şi actriţă, ea şi-a legat numele şi de o serie de show-uri tv de succes. În 2001 a câştigat prima ediţie de "Popstars", în 2010, “Dancing with the Stars”. Începând din 2011, a făcut parte din juriul X Factor din Statele Unite şi Marea Britanie. "Sunt onorată să fiu în acest frumos oraş. Mulţumesc, Braşov, că ne-aţi primit!", a spus ea. "Button", Baby Love", “Stickwitu”, "Your Love", "Don't you" au fost printre titlurile cântate de artistă. Melodia "Purple Rain", a lui Prince, a fost pentru prima dată reinterpretată de Nicole Scherzinger special pentru publicul braşovean.

Actorul italian Gabriel Garko a mulţumit că a fost oaspete la Braşov, având ocazia să viziteze multe locuri şi să cunoască mulţi oameni şi a înmânat Premiul I lui Olivier Kaye. Concurentul din Belgia a cântat piesa "Să nu-mi iei niciodată dragostea", compusă de Holograf.

"A fost o onoare şi o plăcere să mă reîntorc la Cerbul de Aur, să vă reîntâlnesc şi să particip ca membră a juriului. Vreau să le aduc un omagiu tuturor artiştilor care au urcat pe această scenă!", a spus Gigliola Cinquetti, care a înmânat Premiul II concurentei din Macedonia - Antonia Gigovska. Artista a interpretat piesa "Cât de frumoasă eşti", compusă de Ionel Tudor, pe versurile Andreei Andrei.

Premiul III i-a revenit lui Kelly Joyce (Franţa). "E incredibil să reprezint Franţa în România", a spus artista pe scena de la Braşov. Piesa cu care a convins juriul a fost "Of, inimoară", compusă de Edmond Deda.

Trofeul Cerbul de Aur cântăreşte aproape 5 kilograme şi are o înălţime de 25 de centimetri. Ocupanţii locurilor 1, 2 şi 3, au primit câte o statuetă de aproximativ 3 kilograme şi 21 de centimetri. Trofeele sunt placate cu aur (pentru marele câştigător şi locul I), argint (locul al II-lea) şi bronz (locul al III-lea). Acestea au fost realizate sub coordonarea lui Aurel Ierulescu, designul proiectului fiind conceput de arhitecţii Andrei Rotariu, Daniela Silişteanu şi colectivul lor.

George Scripcaru, primarul oraşului Braşov, a fost cel care a oferit Premiul Municipiului irlandezului Ryan O'Shaughnessy. El a cântat "Noi ne potrivim", melodie compusă de Ştefan Mihalache.

Premiul Judeţului Braşov - Damiano Borgi (Italia). El a cântat "Dincolo de nori", piesa formaţiei Holograf.

Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti i-a revenit Ralucăi Blejuşcă (România). Premiul i-a fost înmânat de Mădălin Voicu, secretar de stat în Ministerul Culturii. Artista a interpretat piesa "Oameni", pe muzica lui Marius Ţeicu şi versurile lui Ovidiu Dumitru.

Premiul Publicului i-a revenit tot lui Olivier Kaye (Belgia). El a fost recompensat pentru interpretarea melodiei "Să nu-mi iei niciodată dragostea" (Holograf).

Premiul Presei Festivalului a fost câştigat de Ovidiu Anton pentru interpretarea piesei "Copacul", compoziţie a lui Jolt Kerestely, pe versuri de Ovidiu Dumitru.

Premiul Societăţilor Publice de Radio şi de Televiziune a fost atribuit Lidiei Isac, reprezentanta Republicii Moldova, care a cântat "Tu nu vezi cerul", piesă compusă de Ionel Tudor, versuri Andreea Andrei.

La ediţia din acest an, juriul a fost format din: Edvin Marton din Ungaria, Gigliola Cinquetti, Kristina Cepraga Goodwin şi Luminiţa Dobrescu din Italia, Eleni Foureira din Grecia, Arsenie Toderaş din Republica Moldova şi Mădălin Voicu (România).

La fel ca în serile de concurs, gazdă a fost prezentatoarea Iulia Vântur. Actorul italian Gabriel Garko a fost invitat special al Festivalului.

Nicole Scherzinger, Edvin Marton, Eleni Foureira, The Motans, Carla’s Dreams au susţinut recitalurile serii.

Edvin Marton, care a susţinut vineri un spectacol pe stradă, în centrul Braşovului cu c elebra sa vioară Stradivarius, a cântat sâmbătă pe scena din Piaţa Sfatului piesele care l-au făcut cunoscut.

Ocupanta locului 2 la Eurovision Song Contest 2018, Eleni Foureira a participat la Cerbul de Aur ca jurat, dar şi ca artist în recital. Interpretă pop, actriţă, dansatoare şi fashion designer, Eleni a lansat deja patru albume, 42 de single-uri şi a primit nu mai puţin de 25 de distincţii MAD Video Music Awards.

Tot în premieră, pe scena de la Braşov au cântat şi The Motans şi Carla’s Dreams.

Cea de-a 18-a ediţie a festivalului Cerbul de Aur a debutat miercuri cu o gală care a marcat 50 de ani de la debutul evenimentului. Au cântat Luminiţa Dobrescu, primul artist român care a câştigat marele trofeu, Paula Seling, Monica Anghel, Corina Chiriac, Silvia Dumitrescu, Laurenţiu Cazan, Nico, Doru Tufiş, Proconsul, Ovi, Luminiţa Anghel, Narcisa Suciu şi Răzvan Krivach. Tot miercuri, organizatorii au pregătit momente speciale în care au fost evocaţi artiştii: Laura Stoica, Mălina Olinescu, Anda Călugăreanu şi Dan Spătaru.

Artista italiană Gigliola Cinquetti, câştigătoare marelui trofeu Eurovision Song Contest 1964 şi invitată la a doua ediţie a Cerbului de Aur, în anul 1969, a deschis seria recitalurilor din prima seară a festivalului. Recitaluri au avut şi Paulo Braganca, Andra şi The Humans.

Joi, recitalurile serii au fost Amy Macdonald, Loredana şi Flavius & Linda Teodosiu Show Band. Vineri, James Blunt, Horia Brenciu & HB Orchestra şi Delia au fost vedetele serii.

La 50 de ani de la prima ediţie a Cerbului de Aur, Orchestra Radio România a fost din nou pe scena Festivalului, alături de interpreţi.

Trofeul cântăreşte aproape 5 kilograme şi are o înălţime de 25 de centimetri. Ocupanţii locurilor 1, 2 şi 3, au primit câte o statuetă de aproximativ 3 kilograme şi 21 de centimetri. Trofeele sunt placate cu aur (pentru marele câştigător şi locul I), argint (locul al II-lea) şi bronz (locul al III-lea). Acestea au fost realizate sub coordonarea lui Aurel Ierulescu, designul proiectului fiind conceput de arhitecţii Andrei Rotariu, Daniela Silişteanu şi colectivul lor.

Organizat de Televiziunea Română, Festivalul Internaţional Cerbul de Aur se încheie duminică.

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii. Ultima ediţie a fost organizată în anul 2009. De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow şi mulţi alţii.

Etichete:

,

,

,