Jet Li, de nerecunoscut în cele mai recente imagini. Starea delicată de sănătate a actorului, motiv de îngrijorare

Imagini publicate recent în care actorul Jet Li, expert în arte marţiale, apare îmbătrânit şi slăbit de boală au suscitat o amplă îngrijorare în rândul fanilor săi, atât din China, ţara sa natală, cât şi din restul lumii, relatează marţi EFE, citat de Agerpres.

So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D