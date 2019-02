Luke Perry, starul din serialul „Beverly Hills 90210”, a suferit un AVC

Luke Perry, interpretul personajului Dylan din cunoscutul serial „Beverly Hills 90210”, a fost spitalizat după ce a suferit un accident vascular cerebral în casa sa din Los Angeles, informează Daily Mail, citat de Agerpres.



Paramedicii au răspuns miercuri la ora locală 9.40 a.m. la un apel din casa actorului din Sherman Oaks, L.A.



Starea actorului Luke Perry, în vârstă de 52 de ani, nu este cunoscută. Potrivit site-ului tmz.com, accidentul vascular cerebral suferit ar fi fost masiv, iar actorul ar fi în comă indusă. Ulterior, site-ul a aflat că actorul nu ar fi sedat, ci e sub supraveghere la spital.



Ca o ironie a sorții, miercuri, în aceeaşi zi cu accidentul vascular cerebral, 20th Century Fox a anunţat că „Beverly Hills 90210” se va relua.



Recent, actorul l-a interpretat pe Fred Andrews în serialul de succes „Riverdale”.



Luke Perry a jucat şi în filme ca „Buffy the Vampire Slayer” şi „8 Seconds”.

