Sebastian Stan, starul unui nou film controversat despre Donald Trump, a declarat că fostul președinte „ar trebui să fie recunoscător” pentru acest lungmetraj, deoarece oferă o „abordare complexă, tridimensională” a vieții sale, scrie BBC.

Actorul american de origine română Sebastian Stan îl portretizează pe Trump în filmul „The Apprentice/Povestea originii lui Trump”, care se concentrează pe anii de tinerețe ai lui Donald Trump ca magnat imobiliar în New York.

Fostul președinte a amenințat că va lua măsuri legale împotriva producătorilor, descriind filmul drept „fals și lipsit de clasă” și spunând că speră ca acesta să „explodeze” la box office.

Filmul a avut dificultăți în a găsi un distribuitor în SUA, iar regizorul său a descris procesul de realizare și lansare a filmului drept „cel mai provocator lucru pe care l-am făcut vreodată”.

Despre ce e vorba în film

The Apprentice are loc în anii 1970 și 1980, când Trump începea să-și facă un nume ca om de afaceri în New York.

Se concentrează pe relația sa cu avocatul și mentorul Roy Cohn (interpretat de Jeremy Strong, pe care l-am mai văzut în serialul HBO „Succession”), care i-a insuflat lui Trump anumite valori, cum ar fi aceea de a nu admite niciodată înfrângerea.

Vorbind cu Lizo Mzimba de la BBC, regizorul filmului, Ali Abbasi, a declarat că realizarea și lansarea filmului a fost „de departe cel mai provocator lucru pe care l-am făcut vreodată” și a recunoscut dificultățile de a găsi un distribuitor după premiera filmului în luna mai.

„Când am fost la [festivalul de film] Cannes și am primit aplauze în picioare și toată lumea era atât de fericită și măgulitoare, mă gândeam că va fi un război al licitațiilor - dacă vreau să merg cu Warner sau Netflix, pe cine să aleg?”

Dar, spre deosebire de așteptările regizorului, Abbasi a spus că a constatat apoi că „ne-a fost extrem de greu să obținem un distribuitor” - probabil în parte din cauza amenințării lui Trump de a-l da în judecată.

„The Apprentice” a fost lansat în cele din urmă în SUA săptămâna trecută, dar până acum a avut probleme la box office.

Foto: Profimedia

Poate influența filmul alegerile din SUA?

Marți seară, filmul a avut premiera britanică la Festivalul de Film de la Londra, înainte de a fi lansat vineri în Marea Britanie. Tot viner filmul se lansează și în România

Abassi a confirmat că dorește să se asigure că filmul va fi lansat înainte de alegerile din SUA din 5 noiembrie, când Trump o va înfrunta pe Kamala Harris, astfel încât să poată face parte din conversație.

„Nu cred că cineva a făcut vreodată un film despre o persoană care candidează. Sincer, de ce aș refuza această oportunitate?” El a adăugat: „Asta înseamnă că vrem să afectăm sau să schimbăm rezultatul alegerilor din SUA? Mi-aș dori să am aceste puteri!”

Cu toate acestea, actorul Jeremy Strong, care portretizează avocatul și mentorul lui Trump, a sugerat că filmul ar putea avea un potențial impact asupra unor alegători. „Într-o mică măsură, cred că ar putea influența modul în care oamenii se simt sau îl percep, dar filmul nu este un act politic, este o poveste”, a spus el.

Strong a mai declarat că el și Stan nu au fost interesați să „defăimeze sau să demonizeze” subiecții reali ai filmului.

Strong a declarat pentru BBC News: „Filmul este despre modul în care Trump a fost făcut, într-un fel, cum a devenit cine este astăzi, cadrul său moral, filosofic, politic, și o mare parte din aceasta își are originea în Roy Cohn, deci în acest sens, este o poveste de origine”.

Filmul a primit recenzii mixte și a existat chiar o dezbatere cu privire la posibilitatea ca acesta să facă parte din cursa pentru Oscaruri.

Rezultatul alegerilor ar putea fi un factor cheie în nominalizarea sau nu a filmului, a notat Richard Lawson jurnalist la Vanity Fair.

„Dacă Trump câștigă alegerile, nu cred că [votanții premiilor] vor dori să aibă de-a face cu acest film”, a declarat Lawson la podcastul Little Gold Men.

„Ar trebui să existe o victorie a lui Harris pentru ca oamenii să fie de genul: „OK, am învins răul din nou, putem acum să ne întoarcem și să aruncăm un ochi către începuturile lui, de la o distanță mai sigură.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Discipolul diavolului

Sebastian Stan, starul Marvel, evită să îl prezinte pe Trump ca pe un personaj negativ caricatural în film sau în modul exagerat și comic în care Trump este adesea prezentat de unele persoane.

În schimb, The Apprentice acționează ca un studiu de caracter serios al modului în care personalitatea lui Trump a fost formată de Cohn.

Faptul că Trump este jucat fără vocea, gesturile și caracteristicile obișnuite pe care actorii le folosesc adesea face ca evoluția sa treptată pe parcursul a două ore să fie mult mai eficientă.

„Unii ar putea dori ca The Apprentice să meargă mai departe”, a declarat Katie Walsh de la LA Times în recenzia sa. „Interpretarea lui Stan îl umanizează pe Trump. Dar prezintă, de asemenea, o descriere evidentă a modului în care un om se poate transforma într-un monstru cu personalitatea, trecutul și îndrumarea potrivite.”

Până la sfârșitul filmului, influența lui Cohn asupra lui Trump poate fi văzută clar. Pentru spectatorii mai tineri care l-au cunoscut pe Trump abia în ultimul deceniu, filmul se poate dovedi lămuritor.

„Treaba ta ca actor este să-ți lași judecata la ușă.”

Stan a reflectat: „Ei [Trump și Cohn] sunt indivizi foarte complecși și așa este în viață, nimeni nu este din punct de vedere moral complet de partea bună sau perfect în vreun fel, toată lumea are defecte și există și unele calități care îi răscumpără”.

„Și niciunul dintre noi nu a fost interesat să îi defăimeze sau să îi demonizeze pe acești oameni. Treaba ta ca actor este să-ți lași judecata la ușă.”

Stan a concluzionat: „Cred că [Trump] ar trebui să fie recunoscător, ca să fiu sincer. Cred că i-am oferit o perspectivă foarte complexă, tridimensională asupra vieții sale și nu-mi amintesc ca altcineva să fi făcut asta.”

Foto: Profimedia

Scena violului

Totuși, asta nu înseamnă că portretul lui Trump este simpatic. Dimpotrivă. Trump al lui Stan tratează oamenii din ce în ce mai rău și, într-o scenă deosebit de controversată, este văzut violându-și soția de atunci, Ivana.

Această acuzație are un fundal complicat - Ivana Trump l-a acuzat pe Trump de viol într-o depoziție în instanță în 1990, când divorțau, dar ulterior s-a distanțat de afirmație.

În 2015, Ivana a descris o întâlnire sexuală în care a spus că „dragostea și tandrețea” de care Trump dădea dovadă de obicei lipseau, lăsând-o să se simtă „violată”. Ea a continuat: „M-am referit la acest lucru ca la un „viol”, dar nu vreau ca cuvintele mele să fie interpretate într-un sens literal sau penal”.

Ulterior, ea i-a dedicat memoriile sale din 2017 lui Trump, descriindu-l drept „tatăl copiilor și prietenul meu drag”. Ea a murit în 2022.

Trump a negat agresiunea sexuală - avocatul său spunând că violul „nu s-a întâmplat niciodată”, iar echipa lui Trump a amenințat că va da în judecată producătorii.

La începutul acestei săptămâni, Trump a spus într-o declarație: „Fosta mea soție, Ivana, a fost o persoană bună și minunată și am avut o relație excelentă cu ea până în ziua în care a murit”.

El a adăugat: „Este atât de trist că scursurilor umane, precum persoanele implicate în acest [film] care sperăm să nu aibă succes, li se permite să spună și să facă orice doresc pentru a afecta o mișcare politică, care este mult mai mare decât oricare dintre noi.”

Amenințarea lui Trump de a da în judecată a descurajat unii cumpărători la Cannes, dar Briarcliff Entertainment a preluat în cele din urmă filmul pentru distribuție în SUA și Canada.

Filmul „The Apprentice/Povestea originii lui Trump” intră și în cinematografele din România, începând de vineri, 18 octombrie.

Editor : Sebastian Eduard