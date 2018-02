Sfaturile lui Meghan Markle pentru cei singuri de Valentine's Day

Fosta actriţă americană Meghan Markle îşi pregăteşte acum nunta cu prinţul Harry, însă viitoarea ducesă de Sussex nu a fost mereu fericită în dragoste: în 2015, ea dădea sfaturi pe blogul său pentru cei singuri şi fără pereche de Valentine's Day, relatează online ziarul spaniol ABC.

Într-o postare intitulată "Be Your Own Valentine", Markle oferea sfaturi celor nevoiţi să petreacă singuri Valentine's Day la 14 februarie. "Valentine's Day cu povestirile sale de Cupidon şi cânturi de lebădă de ciocolată, trandafiri şi inimioare de zahăr este doar atât. Este puţin descurajant. Sunt cupluri care se răsfaţă şi cei care îşi îneacă singurătatea într-o cutie de îngheţată de iaurt. Dar nu trebuie să fie aşa. Cred că poţi să fii propriul tău Valentine", scria atunci viitoarea soţie a prinţului Harry.Deşi acum ea sărbătoreşte Valentine's Day în compania viitorului ei soţ, în urmă cu trei ani, când era o actriţă cvasi necunoscută, Meghan "alerga de nebună pe străzile din New York", bând cockteiluri şi mergând la cumpărături."De Valentine's Day voi fi cu prietenii, voi străbate străzile din New York, probabil bând un cocteil ciudat de culoare roz şi voi sări peste cornetele de îngheţată cu noii mei pantofi pe care mi i-am dăruit singură, dar am muncit din greu şi nu voi aştepta să-mi dăruiască nimeni lucrurile pe care mi le doresc şi pentru că vreau să mă tratez pe mine însămi aşa cum îi tratez pe cei pe care îi iubesc", scria fosta actriţă pe blogul ei, citat de Agerpres După trei ani de la această postare, sfaturile sale pentru cei singuri de Valentine's Day sunt urmate de cei care nu au un partener, chiar dacă vim din partea unui viitor membru al familiei regale. "În definitiv, fie că ai pe cineva special, eşti cu prietenii sau singur, încearcă să fii bun cu tine însuţi. Să te iubeşti, să te preţuieşti şi să te sărbătoreşti. Să fii propriul tău Valentine. Pentru că meriţi", încheie fosta actriţă.