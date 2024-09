Taylor Swift face istorie la MTV Video Music Awards. A primit 7 premii și are acum 30 de trofee MTV, mai multe decât Beyoncé

Taylor Swift şi Post Malone au primit trofeul pentru cea mai bună colaborare pentru piesa lor pop „Fortnight”, care a dat startul ceremoniei MTV Video Music Awards. Artista cu milioane de fani a primit cele mai multe premii din istoria competiției.

Swift, aflată într-o pauză de la Eras Tour, turneul său care a stabilit un record, a intrat la ceremonia de pe covorul roşu cu cel mai mare număr de nominalizări dintre toţi artiştii, 12. Câştigând primul premiu al serii, ea l-a lăudat pe Malone și a spus că e „ridicol de talentat” şi „infailibil de politicos”.

„Mi-a luat o veşnicie să-l fac să nu-mi mai spună doamnă”, a spus ea alături de Malone pe scena de la UBS Arena, lângă New York.

Malone i-a întors complimentele, numind-o „unul dintre cei mai amabili şi talentaţi oameni” pe care i-a cunoscut.

Videoclipul alb-negru „Fortnight” a fost lansat în aprilie pentru a însoţi primul single de pe albumul lui Swift „The Tortured Poets Department”. Videoclipul o arată pe Swift într-un spital sumbru, un decor despre care a spus că reflectă ceea ce vedea în mintea ei în timp ce scria cântecele „Tortured Poets”.

„Fortnight” a concurat pentru cea mai înaltă distincţie a serii - Videoclipul anului - cu „Lunch” a lui Billie Eilish, „Houdini” a lui Eminem, „Snooze” a lui SZA, „Paint The Town Red” al lui Doja Cat şi „we can’t be friends (wait for your love)” de Ariana Grande.

Swift a câștigat șapte premii la această ediție, inclusiv pentru artistul anului și videoclipul anului. Acum are 30 de trofee MTV, depășind-o pe Beyoncé, care are 27 de trofee.

Eminem a deschis spectacolul cu „Houdini”, înainte ca artista country Jelly Roll să i se alăture pentru colaborarea lor de succes „Somebody Save Me”.

Puţini artişti au un an mai bun decât Sabrina Carpenter, care a câştigat MTV Video Music Award la categoria Cântecul anului pentru „Espresso”.

„Acest lucru este cu adevărat special”, a spus ea.

Femeile au dominat spectacolul de premiere de la Chappell Roan.

Tyla a câştigat premiul pentru cel mai bun Afrobeats. Katy Perry a primit Video Vanguard Award, interpretând un medley de opt melodii care îi acoperă întreaga carieră: „Roar”, „E.T.”, „California Gurls”, „Teenage Dream”, „I Kissed a Girl”, „Firework”, „Lifetimes”.

„Am făcut toate astea în prima zi a menstruaţiei mele, vă vine să credeţi?”, a glumit ea în discursul de acceptare a premiului.

„Sunt atât de multe lucruri care trebuie să se alinieze pentru a avea o carieră lungă şi de succes ca artist. Nu există accidente care să dureze un deceniu”, a adăugat ea.

Printre laureaţii anteriori ai Video Vanguard Award se numără Shakira, Beyoncé, Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna şi Missy Elliott.

