Un cântăreț dă în judecată un spital, după ce medicii au cerut o evaluare psihologică când le-a spus că este celebru

Alexander Morris, membru al trupei americane The Four Tops, dă în judecată un spital, acuzând medicii că i-au oprit tratamentul și au cerut o evaluare psihologică, după ce acesta le-a spus că este celebru, scrie BBC.

Alexander Morris, care s-a alăturat trupei în 2019, spune că a mers la Spitalul Ascension Macomb Oakland, din Detroit, cu dificultăți de respirație și dureri în piept, în aprilie 2023.

Acesta susține că a fost victimă a discriminării rasiale și medicii au presupus că era bolnav mintal când le-a spus că face parte din trupa Four Tops, în loc să-i trateze „simptomele clare de boală cardiacă”. În cele din urmă, bărbatul a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă a inimii și pneumonie.

Morris, în vârstă de 53 de ani, susține că avea probleme de securitate din cauza urmăritorilor și a fanilor, așa că a informat o asistentă și un gardian al spitalului că face parte din celebra trupă.

De asemenea, el i-a spus unui medic că are dificultăți de respirație și dureri în piept, precum și antecedente de probleme cardiace - iar angajații spitalului „au presupus în mod eronat că era bolnav mintal, când și-a dezvăluit identitatea”.

I-au luat oxigenul, l-au pus într-o cămașă de forță și un gardian l-a supus discriminării rasiale. Când soția lui a încercat să convingă un gardian că nu era delir, ea a fost ignorată.

Angajații și-au dat seama de greșeala abia atunci când le-a redat imagini cu el cântând cu grupul la premiile Grammy și i-au oferit un card cadou de 25 de dolari drept scuze, pe care acesta l-a refuzat.

Spitalul a transmis că „prioritatea sa principală” este sănătatea și siguranța pacienților, dar „nu poate oferi detalii despre cazurile aflate în investigație”.

The Four Tops este cunoscută pentru hituri precum Reach Out I'll Be There din 1966 și au avut o serie de schimbări în line-up în ultimii ani.

Editor : A.P.