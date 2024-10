Zayn Malik şi-a amânat concertele din SUA „având în vedere pierderea sfâşietoare" a fostului său coleg din One Direction, Liam Payne

Zayn Malik și-a amânat concertele din SUA după moartea tragică a fostului său coleg, Liam Payne, care a căzut de la etajul al treilea al unui hotel din Argentina, relatează BBC, citată de News.ro.

Cântăreţul englez Zayn Malik și-a anunţat fanii că va amâna concertele, după ce fostul său coleg din trupa One Direction, Liam Payne, a decedat.

„Având în vedere pierderea sfâşietoare suferită săptămâna aceasta, am luat decizia de a amâna partea americană a turneului Stairway to the Sky”, transmis

Partea americană a turneului lui Malik cuprindea concerte în Las Vegas, Los Angeles şi Washington DC, cu final la New York în 3 noiembrie.

Malik le-a spus fanilor de pe X că evenimentele vor fi reprogramate pentru luna ianuarie, iar biletele vor rămâne valabile pentru noile date. „Vă iubesc pe toţi şi vă mulţumesc pentru înţelegere”, a adăugat el.

Joi, 17 octombrie, Malik i-a adus un omagiu lui Payne, spunând că va „preţui toate amintirile" cu el.

„Am pierdut un frate când ne-ai părăsit şi nu-ţi pot explica ce aş da să te îmbrăţişez o ultimă dată şi să-mi iau rămas bun de la tine cum se cuvine şi să-ţi spun că te-am iubit şi te-am respectat foarte mult”, a spus el.

Payne şi Malik au devenit faimoşi la nivel mondial alături de Harry Styles, Louis Tomlinson şi Niall Horan, ca parte a grupului de băieţi One Direction, creat în cadrul emisiunii X Factor în 2010.

Tot în cadrul emisiunii X Factor, Liam Payne a cunoscut-o pe cântăreața și compozitoarea britanică Cheryl Cole. Șase ani mai târziu, cei doi se căsătoreau, iar după alți doi ani aveau să divorțeze. Payne și Cole sunt părinții unui băiat, acum în vârstă de șapte ani.

