Fanii lui Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, s-au adunat pe strada din apropierea hotelului Casa Sur din Buenos Aires, unde a murit artistul, și au aprins lumânări, păstrând un moment de tăcere în memoria artistului. În același timp, celebrități din lumea întreagă au adus un omagiu fostului membru al trupei One Direction. „Liam a fost unul dintre primii artiști importanți cu care am lucrat. Nu pot să cred că a plecat”, a transmis Charlie Puth, relatează BBC.

Vedete din lumea întreagă i-au adus un omagiu fostului membru al trupei One Direction, Liam Payne, după moartea acestuia la vârsta de 31 de ani.

Zayn Malik, coleg cu Liam în trupa One Direction și-a exprimat durerea în urma morții artistului într-o postare pe X.

Muzicianul american Charlie Puth și-a exprimat „șocul” și durerea în legătură cu moartea lui Liam: „A fost întotdeauna atât de amabil cu mine. A fost unul dintre primii artiști importanți cu care am lucrat. Nu pot să cred că a plecat”, a transmis Charlie Puth, postând o serie de fotografii și videoclipuri pe Instagram.

Mama lui Harry Styles, colegul de trupă One Direction al lui Payne, i-a adus un omagiu artistului, postând „doar un băiat...” alături de o fotografie cu o inimă frântă, pe contul ei de Instagram.

Producătorul de muzică german Zedd, care a lucrat la piesa „Get Low” cu Payne în 2017, i-a adus un omagiu fostei vedete One Direction într-o postare pe X: „RIP Liam! Nu pot să cred că este real... absolut sfâșietor".

„Viața este scurtă și fragilă... Nu știi niciodată prin ce trec oamenii. Trăim vremuri în care a fi nepoliticos și răutăcios este normal. Nu trebuie să fie așa. Ar trebui să facem tot posibilul să fim amabili, înțelgători și atenți”, a adăugat el într-o postare separată.

Olly Murs, cântăreț și compozitor britanic a declarat că „a rămas fără cuvinte” la aflarea veștii morții lui Payne.

„Întotdeauna ne-am bucurat când ne-am întâlnit, chiar dacă uneori revederile erau scurte”, a scris Olly Murs pe Instagram.

„Liam a împărtășit aceleași pasiuni ca și mine, aceleași vise, așa că să văd că i s-a sfârșit viața la o vârstă atât de fragedă mă doare și sunt devastat pentru pierderea familiei lui, dar mai ales pentru pentru fiul său, Bear, care a pierdut un tată”, a adăugat Murs.

Starul Wanted, Max George, a descris moartea lui Liam Payne drept „o veste absolut devastatoare”.

„În ultimii ani, am avut plăcerea de a-l cunoaște personal și de a petrece timp prețios cu el”, a spus el pe Instagram.

Trupa Backstreet Boys a adus un omagiu în memoria muzicianului britanic: „Cuvintele nu pot descrie emoțiile pe care le simțim ]n aceste momente și se pare că lumea întreagă ne împărtășește durerea”

Și Paris Hilton a adus un omagiu artistului într-o postare pe X, în timp ce a descris moartea lui ca fiind „atât de supărătoare”, în timp ce cântărețul american Ty Dolla Sign a transmis că îi va „duce dorul” lui Payne, postând poze și videoclipuri pe Instagramul său „Doar ce am vorbit cu tine în urmă cu două zile, prietene”.

Fanii vedetei s-au adunat în fața hotelului

Fanii lui Liam Payne s-au adunat în fața hotelului Casa Sur, unde artistul a fost găsit mort, și au aprins lumânări, s-au îmbrățișat și au cântat împreună melodii de la One Direcion.

„Este atât de trist”, a declarat un fan al artistului, Rosario, pentru BBC.

„Încă nu îmi vine să cred, tot ce se întâmplă nu pare real”, a spus Letizia.

„Este pur și simplu un șoc. Nimeni nu se aștepta, mai ales că era atât de tânăr. Știu că se confrunta cu niște probleme personale, dar nu aveam idee despre cât de intensă era lupta pe care o ducea”, a transmis unul dintre fani.

„El face parte din tinerețea mea. Simt că o parte din mine s-a pierdut”, a declarat unul dintre fani.

Sofea Aznidi avea 10 ani când s-a format trupa One Direction pe X Factor, iar ulterior o creat pe rețelele de socializare o pagină dedicată artistului. „Fiecare adolescentă era îndrăgostită de One Direction, avea o obsesie pentru One Direction”, a declarat ea pentru BBC.

