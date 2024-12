Aurorele boreale au luminat cerul Europei de mai multe ori în acest an, iar experții prezic că 2025 va fi un an excelent pentru observarea spectacolului de lumini adesea evaziv, scrie The Guardian într-un articol dedicat celor mai bune locuri din Europa pentru a surprinde luminile nordului în următoarele 12 luni.

Fenomenul natural a fost deosebit de activ la sfârșitul anului 2024 și acest lucru va continua și anul viitor. Aurorele, care sunt cel mai frecvent observate la latitudini polare înalte, dar se pot răspândi spre sud, sunt influențate în principal de furtunile geomagnetice care provin din activitatea soarelui.

Aurora boreală apare atunci când particulele încărcate se ciocnesc cu gazele din atmosfera Pământului în jurul polilor magnetici. Pe măsură ce acestea se ciocnesc, lumina este emisă la diferite lungimi de undă, creând pe cer imagini colorate care clipesc şi se rotesc.

Cele mai bune șase locuri din Europa pentru a vedea aurora boreală anul viitor:

Islanda

Aurora boreală văzută de pe malul unui lac din Islanda. Foto: Profimedia

Cea mai bună perioadă pentru a vedea aurora boreală în Islanda este între septembrie și aprilie, când cerul este întunecat și senin, iar aerul este rece și uscat. Cu cât este mai întunecat, cu atât sunt mai mari șansele de a vedea culorile vibrante ale aurorei.

Norvegia

Aurora boreală văzută la Batsfjord, în Norvegia, în 2019. Foto: Profimedia

Nordul Norvegiei este întunecat de după-amiaza până dimineața târziu, când aurorele boreale apar frecvent pe cer. Această parte a Norvegiei, cu multiplele sale insule, fiordurile adânci și munții abrupți, este unul dintre cele mai frumoase și interesante locuri din lume pentru a vedea aurora boreală.

Finlanda

Aurora boreală la Iso Syote, Lapland, Finlanda Foto: Profimedia

Cea mai bună perioadă pentru a vizita părțile nordice ale Finlandei pentru a zări aurorele este între august și aprilie. Deși iarna este cea mai populară perioadă pentru vizite, toamna și primăvara sunt, de fapt, cele mai active anotimpuri pentru luminile nordului.

În Laponia de Nord, aurorele strălucesc aproape în fiecare noapte senină între septembrie și martie, în timp ce în sudul Finlandei sunt vizibile doar în 10-20 de nopți pe an. Îndreptați-vă spre nord, oriunde în apropierea și deasupra Cercului Polar Arctic, și dacă cerul nocturn pare senin și înstelat, aveți șanse mari să vedeți luminile nordice. Stați departe de luminile puternice și de clădiri: vârfurile dealurilor și malurile lacurilor sunt puncte bune de observație.

Scoția

Aurora boreală văzută în august 2017 la Loch Harport, Portnalong, Isle of Skye, Scoția Foto: Profimedia

Nordul Scoției se află la aceeași latitudine cu Stavanger din Norvegia și Insula Nunivak din Alaska, ceea ce înseamnă că aveți șanse mari să vedeți „dansatorii Mirrie”.

În Hebride, luminile pot fi văzute pe Lewis, Harris și la cel mai nordic capăt al insulei Skye. Mai la nord, puteți vedea luminile și în Shetland, Orkney și Caithness. Locuri precum Applecross, Lochinver și la nord de Ullapool sunt locuri minunate pe coasta de vest și nord-vest a Scoției pentru a vedea aurora boreală. Rannoch Moor, Perthshire și Cairngorms sunt locuri în care au fost observate luminile în centrul Scoției.

Groenlanda

Aurora boreală văzută în iunie 2017 nla Qassiarsuk, Groenlanda. Foto: Profimedia

Aurorele boreale apar de fapt pe tot parcursul anului, dar nu pot fi văzute în timpul lunilor de vară în Groenlanda din cauza soarelui de la miezul nopții.

Fenomenul este cel mai bine observat într-o noapte întunecată și senină, în perioada septembrie - începutul lunii aprilie.

Dacă călătoriți în această perioadă, puteți vedea luminile nordice de oriunde din țară, în timp ce în sudul Groenlandei, luminile nordice pot fi văzute încă de la sfârșitul lunii august.

Suedia

Aurora boreală fotografiată în martie 2015 la Jukkasjrvi, în nordul Suediei. Foto: Profimedia

Luminile nordice apar la începutul lunii septembrie în și în jurul orașului Kiruna din nordul îndepărtat al Suediei. Cerul prinde viață când dungi roz, verzi și purpurii dansează la înălțime. Iar în momentul în care iarna s-a instalat complet în jurul lunii ianuarie, luminile nordice pot fi văzute în toată Laponia suedeză - întinderea mare de pământ din nordul Suediei care acoperă aproape un sfert din țară. Ultimele licăriri ale acestor curcubee ondulate pot fi surprinse până la sfârșitul lunii martie sau chiar începutul lunii aprilie.

Citește și:

Editor : B.E.