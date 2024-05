Pacient de 74 de ani, revine la activitățile zilnice la 24 h după o intervenție robotică de reparare a herniei

Nu este deloc ușor să fii supus unei intervenții chirurgicale, mai ales atunci când ai peste 70 de ani și probleme de sănătate asociate, așa cum sunt diabetul sau hipertensiunea. Povestea domnului Cornea Ion poate fi a oricăruia dintre noi. Este o poveste despre nevoia de a-ți asculta durerea și de a merge la medic pentru a descoperi cauza, despre curajul extraordinar de a te încrede în iubirea și sfaturile persoanelor dragi și despre puterea de a alege înțelept atunci când ai nevoie de o intervenție chirurgicală.

A descoperit, la 74 de ani, că are hernie inghinală bilaterală și, pentru că mai avea și alte probleme de sănătate, domnul Cornea Ion a urmat sfatul soției și fiicei sale de a opta pentru o intervenție chirurgicală minim-invazivă. A aflat despre experiența și reușitele medicului chirurg Bogdan Barta în chirurgia minim-invazivă și, de la prima discuție, a știut că este pe mâini bune.

Diagnosticul rapid și soluția minim-invaziva revoluționară

Hernia inghinală apare atunci când o porțiune din intestin pătrunde în canalul inghinal printr-un punct slăbit sau deteriorat al peretelui abdominal inferior. Cauzele pot fi multiple, de la defecte congenitale până la leziuni, anumite afecțiuni medicale, scăderea tonusului și a forței musculare. Apare mai frecvent la persoanele în vârstă și afectează, în special, bărbații, care au un risc de 8 până la 10 ori mai mare de a dezvolta afecțiunea decât femeile. Hernia inghinală afectează calitatea vieții atunci când simptomele, în special durerea, nu mai pot fi controlate și ameliorate prin medicamentație.

"Eu fiind mai conservator, m-aș fi înclinat către o operație clasică de reparare a herniei, însă fiica mea și soția au fost total împotriva ideii și m-au încurajat să caut o procedură mai puțin invazivă. Tot ele l-au găsit și pe domnul doctor Barta și m-au convins să programez o întâlnire cu dânsul. Am avut încredere atât în ele, cât și în domnul doctor, mai ales după prima întâlnire. Mi-a explicat cu calm și răbdare totul, de la riscurile care pot să apară până la ce presupune operația și în ce va consta recuperarea", ne-a declarat domnul Cornea.

La prima discuție cu medicul chirurg, pacientul a aflat și că avea hernie inghinală bilaterală (pe ambele părți), adică nu numai în partea stângă, așa cum știa deja. Hernia din partea dreaptă nu era atât de voluminoasă ca cea din stânga și de aceea nu îl deranja. La recomandarea medicului, a ales să repare ambele hernii prin cea mai modernă și mai puțin invazivă metodă chirurgicală – operația cu ajutorul robotului daVinci Xi.

"Domnul doctor mi-a explicat fiecare pas al procedurii și m-a asigurat că dânsul va manevra robotul", își amintește acesta, adăugând că știa de existența roboților chirurgicali și auzise că operațiile cu ajutorul acestei tehnologii extrem de performante se realizează și în țara noastră, însă nu cunoștea prea multe detalii.

Beneficii extraordinare pentru pacient, cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație - robotul daVinci Xi

Domnul Cornea ne-a explicat și motivele pentru care a optat pentru intervenția robotică: precizia actului chirurgical și reducerea la minimum a eventualelor riscuri intraoperatorii, dar și recuperarea extrem de rapidă.

Dintre toate tipurile de tehnici chirurgicale de reparare a herniei (tradiționale/deschise, asistate de robot și laparoscopice), robotul daVinci oferă cele mai mari beneficii pacienților, în special persoanelor trecute de 65 de ani, care de obicei prezintă și diferite alte afecțiuni asociate. Intervențiile asistate de robotul daVinci oferă, așadar, beneficii extraordinare pentru pacient: sunt mai sigure, mai puțin traumatice, permit o recuperare mult mai rapidă și un risc mult redus de complicații.

Dr. Bogdan Barta, chirurg de excelență în chirurgia herniară, șeful secției Chirurgie generală din cadrul Spitalului Euroclinic

"Trebuie să punctez că un pacient vârstnic, cum este pacientul nostru, cu numeroase alte probleme de sănătate, beneficiază major de abordul robotic, care oferă avantaje majore atât din punct de vedere anestezic, cât și chirurgical. Intervenția robotică permite chirurgului, printr-o imagine mărită de 10 - 20 de ori, să facă o serie de gesturi extrem de fine intraoperator. Disecția sacului, parietalizarea elementelor, introducerea plasei și fixarea ei sunt pași pe care îi efectuăm extrem de facil cu instrumentele robotului care imită perfect articulația umană. Este ca și cum ai fi cu mâinile în burta pacientului, beneficiind de dexteritatea mâinilor, însă totul se întâmplă minim-invaziv, prin incizii mai mici de 1 cm. Tocmai de aceea recuperarea este una spectaculoasă", ne-a explicat dr. Bogdan Barta, chirurg de excelență în chirurgia herniară, șeful secției Chirurgie generală din cadrul Spitalului Euroclinic, acreditat în mai 2023 ca Centru de Excelență în Chirurgia Herniară.

Pentru a ne convinge și mai mult de beneficiile chirurgiei robotice, l-am rugat pe dr. Barta să ne explice cum ar fi arătat o intervenție clasică de reparare a herniei inghinale bilaterale în cazul domnului Cornea: "O intervenție clasică ar fi însemnat o dublă incizie, dureri mult mai mari postoperatorii, un risc mai mare de sângerare și hematoame postoperator cum se întâmplă în cazul plăgilor largi, precum și o recuperare complicată. Bineînțeles, pacientul ar fi stat internat mai mult de o singură noapte, așa cum se întâmplă în cazul intervențiilor minim-invazive. [...] De asemenea, reintervențiile la vârstnici după operațiile clasice sunt mai frecvente pentru evacuarea hematoamelor. De multe ori, după intervențiile clasice, durerile impun repaus prelungit la pat, foarte periculos pentru pacientul vârstnic, din cauza riscului de a dezvolta tromboze (tromboze venoase profunde la nivelul membrelor inferioare, tromboembolism pulmonar sau, cel mai grav, tromboze coronariene - infarct)".

Este extraordinar impactul pe care îl are chirurgia robotică în recuperarea pacientului, mai ales ținând cont de faptul că intervențiile chirurgicale nu sunt lipsite de riscuri nici măcar în cazul persoanelor trecute de 70 de ani care nu au nicio altă afecțiune asociată.

A plecat acasă a doua zi după intervenția robotică de reparare a herniei

Operația de reparare a herniei inghinale bilaterale în cazul pacientului nostru a decurs normal, fără niciun fel de complicații. Și acest lucru s-a datorat, pe lângă iscusința echipei chirurgicale, întregii echipe medicale care l-a pregătit extrem de bine înainte de operație: „M-am operat luni, am stat în terapie intensivă, iar marți am și plecat acasă. Domnul doctor Barta mi-a spus că sâmbătă pot să conduc și l-am ascultat. Sincer, nu mă așteptam ca recuperarea să fie atât de rapidă și fără probleme”, ne-a povestit pacientul, adăugând că nu a avut dureri absolut deloc și că nu a fost nevoie să ia nicio pastilă pentru ameliorarea durerii.

A reluat ieșirile pe munte la 3 luni de la intervenția chirurgicală robotică

Odată externat, a urmat sfaturile medicului chirurg și s-a bucurat să vadă că viața lui revine extrem de rapid la normal. Nu mai simțea dureri și, ușor-ușor, și-a reluat stilul de viață activ cu care era obișnuit.

“Mă simt bine, chiar foarte bine. Mai am o oarecare reținere, pentru că încă nu m-am obișnuit cu gândul că s-a vindecat totul acolo și că totul este în regulă, însă nu am nicio problemă, nu am dureri deloc. Sunt foarte mulțumit de intervenție și de cum mă simt acum. Pot să mă plimb, să merg și pe munte. Deja am început să ies pe munte, o parte cu mașina și apoi pe jos”, a adăugat acesta.

Există medici și specialiști care își asumă responsabilitatea de a deschide drumuri în medicina românească și există pacienți care alături de medicii lor fac medicina să fie extrordinară. Acolo unde există speranțe minime, găsim echipe medicale dedicate care redefinesc standardele medicale pentru a salva viața pacientului.

Dr. Bogdan Barta și echipa pe care o coordonează în Centrul de Excelență în chirurgia Herniară din Spitalul Euroclinic oferă soluții personalizate și eficiente pentru tratamentul tuturor tipurilor de hernie, fie că vorbim de herniile inghinale, simple sau complexe, fie că vorbim de herniile de perete abdominal anterior. Dintre toate tehnicile și procedeele chirurgicale, intervențiile realizate cu robotul daVinci Xi reprezintă cel mai modern, precis și eficient tratament oferit la ora actuală în întreaga lume.

