170 de români sunt blocați pe aeroport, în Antalya. Ar fi trebuit să plece aseară, însă, după ce au stat 2 ore în avion, au fost debarcați.

Pasageră: Un zbor charter de români care trebuiau să plece după o vacanță în Antalya. Aveam avion la 23:50, am ajuns în aeroport pe la 21 și ceva. Ne-am anunțat că are întârziere, pe flight radar vedeam că o să fie întârziere pentru că zborul nostru nici măcar nu ajunsese de la București. Ne-au îmbarcat pe la ora 1:30, iar pe la 2:15 ne pregăteam de decolare. Am mers pe pistă foarte mult, am stat, căpitalul ne-a anunțat la un moment dat că este o chestiune tehnică a aeronavei pe care speră că ar trebui să o rezolve în 10-20 de minute, lucru care bineînțeles că nu s-a întâmplat. După aproape două ore de stat în aeronavă, au decis că trebuie să ne facă debarcarea.

Ne-au dus la poarta la care ne îmbarcasem inițial, și de atunci suntem aici. Fără să știm ce o să se întâmple cu noi. Echipajul care ar fi trebuit să plece cu noi nu mai poate pleca că are numărul de ore maxime atinse. Aeronava s-ar fi reparat. Sunt atâtea întrebări pe care le avem, încât nu mai contează. Este o incertitudine.

Dacă găsesc echipaj cu care să ne trimită acasă și o poartă liberă unde să ne facă îmbarcarea. Aceste două condiționări pe care le avem, care nu depind de noi.

