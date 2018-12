METEO. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile ale noului an

Veşti bune de la meteorologi pentru noaptea de Revelion şi primele zile ale noului an. Aceştia anunţă temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă. În unele zone, temperaturile maxime pot depăși 9-10 grade, iar minimele vor coborî sub zero grade. La munte sunt aşteptate ninsori, aşa că cei care aleg staţiunile montane pentru a petrece noaptea dintre ani se vor bucura de un nou strat de zăpadă. Cele mai ridicate temeperaturi la trecerea dintre ani vor fi înregistrate pe litoral, acolo unde se vor înregistra valori pozitive de 0-1 grade.

Elena Mateescu, directorul general al ANM: La trecerea dintre ani, ne așteptăm să înregistrăm ninsori predominant la munte, e adevărat ninsori slabe, nu excludem Transilvania și Maramureș, nordul Moldovei, în rest precipitații slabe mixte. Nu excludem ca și la București să avem fulguieli slabe. Pentru prima zi a anului, vorbim de o vreme în general apropiată de normalul climatologic al primelor zile. După care, așa cum arată datele, o masă de aer mai rece din 4-5-6 ianuarie în care să avem maxime negative în bună parte din țară, exceptând partea de sud, est și ușor în sudul Moldovei, unde or să fie maxime undeva la 2-4 grade. În rest maxime -7 până la 0 grade.

