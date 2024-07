O nouă cupolă de căldură. Meteorologii anunță un vârf de caniculă weekendul viitor, cu cele mai ridicate temperaturi din vara asta

Vremea va deveni iar caniculară săptămâna viitoare. Vârful va fi atins în weekendul viitor, când se vor înregistra 40 de grade Celsius, la umbră. Aerul va fi sufocant, iar nopțile tropicale.

Mihai Timu, meteorolog: "Încă stăm bine, pe litoral și în vest temperaturile au coborât sub 20 de grade. Iulie a adus temperaturi mult sub norme, însă de azi intrăm sub influența unui aer tropical care ține toată săptămâna viitoare și se va extinde de la o zi la alta.

Azi, în Banat și Crișana vor fi temperaturi caniculare și disconfort termic. Până spre mijlocul săptămânii, acest val se va extinde. Zilele următoare se așteaptă temperaturi ridicate în vest, sud și sud-est, cu maxime 38-39 grade Celsius. Va fi disconfort termic accentuat, iar nopțile vor fi tropicale.

Vârful îl vom atinge weekendul următor, când va fi caniculă în toată țara, În vest și sud sunt mari șanse să depășim 40 de grade, cele mai ridicate valori din vara asta.

Sâmbătă, duminică și luni – acesta ar fi vârful acestui val de căldură, vorbim de temperaturi la umbră. Cu siguranță, în marile orele mai punem 5-10 grade."







Editor : G.M.