Vreme severă de Crăciun. Zonele afectate de nisori și vânt puternic

Sărbătorile de iarnă continuă cu vreme severă în cea mai mare parte a țării. Este cod portocaliu de ninsori viscolite în zonele montane și pericol de avalanșă. În restul regiunilor sunt alerte de ploi și vânt intens.

Crestele masivelor estice și sudice rămân sub cod portocaliu de ninsori viscolite până la ora 10.00. Va continua să ningă abundent şi se va depune strat consistent de zăpadă. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de peste 110 km/h. Va fi viscol, care va troieni zăpadă și va reduce vizibilitatea sub 50 m. Astfel de fenomene vor fi și în restul spațiului montan, la altitudini de sub 1700 m, dar la intensitate mai mică. Între timp, regiunile sud-estice vor fi sub cod galben de vânt intens, unde se vor atinge viteze de până la 70 km/h.

Între timp, aproape toată jumătatea sudică este sub cod galben de precipitații abundente. Vor predomina ploile, care vor lăsa în urmă cantități de apă chiar și de peste 50 l/mp. Din acest motiv, si hidrologii au emis alerte de inundatii.

De la ora 10.00, o nouă alertă de vânt intens va intra în vigoare în Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei. Vântul va sufla cu rafale de 80 km/h, iar în aceste zone va continua să plouă, se vor strânge cantități importante de apă și vor fi condiții de polei. Totodată, în zona montană aferentă va fi viscol, care va troieni zăpada și va reduce semnificat vizibilitatea.

