Lecția de libertate și independență

În urma cu un an, pe 24 august 2021, eram în Kiev. Conduceam o vizită de lucru și participam ca lider NATO, la invitația președintelui Zelensky, la evenimentul de lansare a Platformei pentru Crimeea. Ulterior, fără se existe un precedent explicit, am decis să asist la festivitățile de Ziua Independenței Ucrainei. Am gândit că era un gest firesc, având în vedere mesajele sincere de solidaritate și robustețea parteneriatului bilateral pe care tocmai le reconfirmasem în discuțiile cu oficialii de la Kiev. În plus, NATO a fost mereu alături de Ucraina de la câștigarea independenței, într-o formulă sau alta.

Pentru mine, era și expresia dezinvoltă a admirației pentru poporul ucrainean, angrenat de peste șapte ani într-un război surd în estul propriei țări. Înțelegeam și încărcătura emoțională a aniversării a (doar) 30 de ani de independență. Redobândirea recentă a libertății păstrează candoarea legăturilor ancestrale și ancorează virulenta dorință de a o apăra. Este poate ceva cu care noi, cei din Europa de răsărit, empatizăm mai ușor, grație istoriei moderne.

Întâlnirea cu președintele Zelensky din acea zi mi-a confirmat că libertatea este de multe ori asemeni unei credințe de un magnetism infailibil, iar unitatea născuta din lupta pentru libertate, din protejarea acestui ideal este altfel imposibil de făurit. Un personaj vast, cu o încredere de nezdruncinat în tăria și istoria propriului popor, președintele ucrainean a dat în acea zi tonul unei adevărate demonstrații a morfologiei identității poporului ucrainean. O națiune tânără, cu o istorie de secole, răspundea răspicat și curajos încercărilor unui colos brutal de a-l îngenunchea. Nega nestânjenit pretențiile ridicole ale unui opresor și răspundea tiraniei cu aplombul unui stat ancorat puternic în valorile democrației.

În ultimele șase luni, am rememorat deseori imaginile acelei zile. Am reluat discursul lui Zelensky din centrul unui Kiev vibrând de încredere în propriul destin. Pentru mine atunci a început lecția pe care o învățăm astăzi cu toți de la Ucraina. Aceea de a avea încredere în propriile forte, în propria identitate și în tăria valorilor care o fundamentează.

Președintele Putin a crezut că poate zdrobi poporul și armata ucraineană. A crezut că poate dezbina alianțele si parteneriatele puternice dintre națiunile democratice. A crezut că poate răsturna lumea noastră și că poate dicta ce fac alții. S-a înșelat amarnic...

Într-adevăr, Ucraina a suferit șase luni teribile de război - o luptă continuă atât pentru securitate, cât și pentru teritoriu, dar mai presus de toate pentru libertate. În aceasta lupta, însă, și-a arătat capacitatea incredibilă de a rezista agresiunii brutale și de a riposta. A inspirat și a provocat o emulație de a susține lupta pentru propriul destin, fără precedent.

Libertatea Ucrainei depinde acum de puterea sa pe câmpul de luptă. Acea putere vine din curajul trupelor, dârzenia poporului și abilitățile și puterea liderilor. De asemenea, se bazează pe sprijinul nostru continuu. NATO a fost alături de Ucraina de la început și rămâne deplin solidară cu poporul și guvernul Ucrainei în apărarea eroică a țării. Iar Aliații susțin pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și dreptul său legitim de a se auto-apăra.

După cum afirmam în urmă cu un an în Kiev, NATO și-a intensificat semnificativ sprijinul după anexarea ilegală a Crimeei. Iar când Rusia a invadat, sprijinul nostru a ajutat ca forțele armate ucrainene să fie mai puternice, mai bine antrenate, mai bine echipate și mai bine coordonate decât în 2014. În plus, din februarie, Aliații NATO au oferit si continua sa ofere ajutor militar, financiar și umanitar Ucrainei.

La Summit-ul de la Madrid, din iunie, liderii NATO au decis să accelereze livrarea de combustibil, alimente, consumabile medicale, echipament militar de protecție și comunicații sigure, precum și echipamente pentru contracararea minelor, dronelor, a amenințărilor chimice și biologice.

Angajamentul nostru pentru parteneriatul cu Ucraina este unul pe termen lung - ca Ucraina să izbândească în această confruntare. Războiul președintelui Putin trebuie să înceteze și Rusia să își retragă forțele armate din Ucraina. Iar NATO va continua alături de Ucraina, pe calea reconstrucției și rezistenței postbelice.

La Bruxelles, deja învățăm lecțiile grele ale acestui conflict, și continuăm în mod lucid să pregătim Alianța Nord-Atlantică pentru amenințările de astăzi și de mâine. Alături de partenerii noștri. Pentru a rezista împreună competiției strategice tot mai acerbe și încercărilor tot mai frecvente de destabilizare. Noul Concept Strategic al NATO stabilește obiective extrem de ambițioase în ceea ce privește întărirea dialogului și a cooperării practice cu partenerii, precum și sporirea substanțială a asistenței pentru securitatea și dezvoltarea capacității de apărare a partenerilor vulnerabili.

În același timp, ne întărim prezența în estul Alianței, consolidând postura NATO de apărare și descurajare - pentru că garanțiile de securitate ale NATO nu lasă loc pentru calcule greșite la Moscova și le permit Aliaților să susțină dreptul Ucrainei la auto-apărare.

La 24 august 2022, după șase luni de confruntare cu anomalia, aducem un omagiu tuturor celor care s-au sacrificat din dorința de a rămâne stăpânii propriului destin. Va urma o perioada dificila, dar vedem cum Ucraina începe sa își recâștige inițiativa strategică pe terenul de lupta. Rusia va încerca sa își consolideze ocupația. Nu vom recunoaște niciodată aceste acte samavolnice si vom fi alături de Ucraina pe termen lung.

Astăzi, mai mult ca oricând, putem spune ca suntem alături de Ucraina – uniți pentru puterea, independenta, libertatea acestui popor!