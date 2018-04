Ce o poate face pe Dăncilă să se răzgândească şi să-şi dea demisia

Refuzul premierului de a demisiona va declanşa o reacţie în lanţ în ceea ce priveşte dinamica relaţiilor de zi cu zi ale Palatului Victoria cu diplomaţii, investitorii strategici şi liderii politici din spaţiul euroatlantic (şi nu numai). Veto-ul potenţial al preşedintelui ameninţă orice dosar discutat unilateral de Guvern cu partenerii externi, în condiţiile în care retragerea publică a încrederii şefului statului în premier a spulberat şi bruma de posibilitate ca Palatul Cotroceni să mai păstreze aparenţele în relaţia cu Executivul Dăncilă.

Foto: INQUAM_Octav Ganea

"Categoric nu îmi dau demisia, atâta timp cât am sprijinul coaliţiei de guvernare. Declaraţia preşedintelui nu îşi avea rostul acum şi cred că acest mod de lucru poate duce la o slăbire a încrederii pe plan extern". Vineri, când a făcut acest anunţ, premierul Viorica Dăncilă a mai adăugat că "dacă domnul preşedinte nu mai poate coopera cu Guvernul, acest lucru este un lucru extrem de grav" şi că "domnul preşedinte trebuie să se mai gândească".

Replica Vioricăi Dăncilă a întârziat ore bune, un indiciu important că premierul şi, mai cu seamă, cei care au distribuit-o în acest film căruia-i scriu şi rescriu zilnic scenariul au fost luaţi prin surprindere de anvergura contraatacului prezidenţial. Alte informaţii despre degringolada din sânul coaliţiei şi mai ales de la vârful PSD au apărut pe surse. Sunt detalii care au valoarea lor certă, de neignorat în economia crizei politice de la Bucureşti, însă în textul de faţă ne vom concentra pe reverberaţiile de o amplitudine net superioară pe care ruptura preşedinte-premier le are la nivelul politicii externe.

Pentru România, relaţia corectă cu partenerii strategici este vitală în aceste vremuri, când elita politică aflată la putere subminează statul de drept şi economia naţională, iar regiunea continuă să fiarbă - fie că vorbim de prezenţa constantă a ameninţării ruse, de propaganda tot mai deşănţată făcută de vecinul Viktor Orban aşa-zisei Ungarii mari, ori de hotărârea Bruxelles-ului şi a cancelariilor influente din UE de a penaliza financiar capitalele îmbătate de iliberalism.

Din acest punct de vedere, Viorica Dăncilă are toate şansele să descopere în curând că decizia de a nu demisiona a fost una pripită. Presiunea sub care e obligată să lucreze de aici înainte nu are echivalent în nimic din ceea ce premierul a experimentat până acum, o perspectivă cu atât mai apăsătoare cu cât şefa Executivului deja a părut adesea depăşită de situaţie.

Însă pentru a înţelege ce se va întâmpla cu Dăncilă trebuie lămurit întâi ce a făcut Iohannis vineri.

În esenţă, şeful statului a trasat oficial, de la pupitrul prezidenţial, o linie de demarcație fără rest, afirmând şi public ceea ce în multe ambasade era deja cunoscut: la Bucureşti există doi centri de putere care nu cooperează şi care nu vor putea convieţui pe termen mediu - Guvernul Dăncilă și Președinția.

Doar că, atât timp cât realitatea aceasta rămânea rodul analizelor şi al informaţiilor venite pe canale informale, încă mai puteau fi păstrate aparenţe şi nu doar în relaţia diplomaţilor din cancelariile partenere cu Palatul Victoria şi Palatul Cotroceni, dar chiar şi în relaţia dintre Palatul Victoria şi Palatul Cotroceni. Începând de vineri, însă, peisajul s-a schimbat radical, cu urmări imposibil de împiedicat.