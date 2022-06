Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit, vineri seară, în cadrul emisiunii „Cap Limpede” de la Digi24, despre informațiile din presă privind modificările la legile Securității Naționale. El spune că „partidul unic aflat la putere dorește să aibă serviciile în mână ca pe o unealtă” iar scopul final al acestor texte de lege „este să redea SRI-ului funcția fundamentală a Securității”, care era „să controleze starea de spirit, opinia maselor, să identifice și să juguleze curentele împotriva regimului”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Suntem la finalul unei săptămâni în care a apărut o informație publicată în presă de către cei de la G4Media, o informație privind legile modificate ale Securității Naționale. Le-ați văzut? Este vorba despre o serie de prevederi acolo care alcătuiesc un tot. Sunt modificări fundamentale asupra unor legi importante ce nu au fost modificate de câteva decenii bune în România. Le-ați văzut. Dacă ar fi să trageți o concluzie și apoi să le luăm pe rând în dezbatere. Vorbim despre informații publicate de presă sau în presă. Până în acest moment, nu am văzut actele normative propuse spre dezbatere oficial publicate de nimeni. Înțelegem că ar fi în dezbatere în coaliția de guvernare. Vorbim de informații publicate de presă.

„Textele au fost validate de PNL”

Cristian Tudor Popescu: „Da, dar ele au fost validate, acele texte publicate de G4Media, de poziția exprimată de purtătorul de cuvânt al PNL, dacă nu mă înșel, domnul Stroe, care a spus «nu discutăm pe știri publicate în presă, nu discutăm pe fragmente și notițe”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Domnul Stroe încerca cumva și să ducă dezbaterea într-o zonă politică, referindu-se la un soi de atacuri ale opoziției, ceea ce nu este cazul. Dezbaterea ar trebui să se facă pe niște acte normative care nu privesc politica sau care în primul rând nu ar trebui să privească politica.

Cristian Tudor Popescu: „Da, dar n-au cum să nu privească politicul, pentru că ideea e următoarea. Domnul Stroe n-a spus «aceste texte sunt fake-news, sunt niște invenții ale opoziției, ale presei, ale lui G4Media». Nu, n-a spus niciun moment asta. A spus că sunt materiale apărute în presă, sunt parțiale, sunt notițe. Deci, de fapt le-a validat prin această exprimare. Pentru că dacă erau produsul unei minți tulburate de prin presă sau de prin opoziție care le pusese acolo ca să facă acest fake-news de dezinformare a publicului și să atace în felul acesta guvernul, atunci apărea negarea clară a domnului Stroe: «n-avem treabă domle’, nu știm ce e acolo, e o nebunie». Nu. Domnul Stroe spune «nu discutăm pe fragmente, să lăsăm să apară întreg documentul, care se discută în Parlament» și așa mai departe. Deci, le-a validat.

„SRI-ul vrea să fie mai tare decât Securitatea”

Am citit și eu ce scrie acolo. E închegat, cu cap, cu coadă, nu sunt notițe, nu sunt niște fragmente, se leagă totul ce scrie acolo foarte bine. Primul gând a fost la Securitate, la bătrâna Securitate. Dar știți care a fost gândul? Gândul n-a fost că SRI-ul acum, prin aceste texte care ar urma să devină lege, vrea să devină egalul Securității. Nu, vrea să fie mai tare decât Securitatea. Cum făcea Securitatea în legătură cu turnătorii, colaboratorii, informatorii, cum proceda? Să luăm turnătorii. Semnai un angajament. Respectivul era racolat într-un fel sau altul și se consacra această colaborare printr-un angajament. Ce însemna acest angajament? Era o foaie A4 scrisă de mână de respectivul și semnată. Nu purta acea foaie de hârtie niciun antet, niciun număr de înregistrare. Era un document «non-paper», inexistent în sistemul birocratic statal din România”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Și similitudinea cu ce e acum?

Cristian Tudor Popescu: „Nu e nicio similitudine. Dimpotrivă. Acel angajament nu presupunea nicio obligație din partea celui care îl semna. Acolo scria așa: «Mă angajez prin prezenta să informez Securitatea în legătură cu acțiuni ostile Republicii Socialiste România și să nu destăinui această legătură a mea cu Securitatea nimănui». Și era semnat. Era, dacă vreți, echivalentul unui bon de mână. Valora mai puțin. N-avea nicio valoare. Dacă nu îndeplineai ce scriai acolo, acea hârtie nu putea fi folosită în niciun fel pentru a fi tras la răspundere, pentru a fi sancționat într-un fel, nu.

Apoi, în anii ’70 - ’80, cel puțin, Securitatea nu pedepsea practic pe nimeni dintre cei care nu voiau să colaboreze. Nu voiai, nu voiai. Cu Securitatea colaborai atunci dacă voiai, dacă nu, nu. Bine, te lăsăm în pace. De ce? Pentru că era coadă la turnătorie. Pentru că se obțineau avantaje, din punct de vedere social, de la salam, brânză, cafea, pe care securistul putea să le asigure la un moment dat, până la păstrarea pe un post, atunci când aveau loc unele restructurări în instituție, în întreprindere sau chiar avansarea șamd. O serie de avantaje pe care această calitate de turnător, pentru că funcție nu era, nu exista. Să fim bine înțeleși, noțiunea de turnător nu era în nomenclator. Nu exista juridic în statul român. Era această relație clandestină a Securității cu persoane fizice, dar nu era nimeni obligat. Nu exista nicio lege care să te oblige să colaborezi cu Securitatea.

„Matale, Vasile Ion, îl urmărești pe Gheorghe o săptămână și ne raportezi ce face. Nu poți să refuzi, potrivit acestui text”

Și acum, ce avem? Ce am văzut scris acolo spune foarte limpede. Spune că «au obligația persoanele fizice și juridice să acorde sprijin la cerere Serviciului în îndeplinirea atribuțiilor sale potrivit legii». Vag, nici nu se precizează ce anume. Dacă vine omul de la SRI «chestiune de siguranță națională, dumneata trebuie să faci următoarea»”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Cerere verbală, scrisă.

Cristian Tudor Popescu: „Nimic, vine și spune «îl urmărești pe ăla, pe individul ăla, matale, Vasile Ion, îl urmărești pe Gheorghe o săptămână și ne raportezi ce face». Siguranță națională. Suntem «în îndeplinirea atribuțiilor potrivit legii». Nu poți să refuzi, potrivit acestui text. E obligație”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Mai e o coadă a acestui articol. Nici nu poți să vorbești despre asta.

Cristian Tudor Popescu: „Asta este ca la Securitatea bătrână. N-ai voie această cerere, se spune acolo, a organului de Securitate este secretă și nu poate fi destăinuită public”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Or să vină unii să vă spună că funcționează la fel și în Statele Unite, spre exemplu. Într-o anume măsură, vine agentul FBI și, cum am văzut în filme, te dai jos din mașină și îți ia mașina ca să urmărească un suspect sau îți cere să.

Cristian Tudor Popescu: „Da, numai că în Statele Unite nivelul de «checks and balances», nivelul de democrație, nivelul de control al statului și de echilibrare nu se compară cu cel din România”.

„Nu pot fi cercetați agenții SRI penal, decât de procurori special desemnați”

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Deci, acest articol, dacă ar rămâne așa, dar, mai apoi, actul, cererea respectivă a agentului SRI în cauză poate fi anchetată, cercetată independent și eventual și pedepsită.

Cristian Tudor Popescu: „Nu poate”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Dacă ar fi așa?

Cristian Tudor Popescu: „Păi iată ce vă spuneam. La întrebarea dumneavoastră precedentă vă spuneam că e cu totul altă situația în SUA, respectic agentul FBI, dacă comite un abuz în utilizarea acestei legi, poate fi anchetat imediat de către procuratură pentru asta. În România nu poate. Pentru că același text publicat de G4Media arată că nu pot fi cercetați agenții SRI penal, decât de procurori special desemnați. Un agent SRI, de pildă, e corupt și face afaceri cu tot felul de interlopi. Am văzut lucrul ăsta în acești 30 de ani de atâtea ori”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Sau lovește cu mașina pe trecerea de pietoni un copil.

Cristian Tudor Popescu: „Deci nu poate fi anchetat de un procuror obișnuit. Trebuie procurori special desemnați. Ce înseamnă special desemnați? Înseamnă SIIJ. SIIJ, adică scoateți «J»-ul de acolo și puneți SIISRI. Vasăzică, așa cum magistrații erau cercetați numai de procurorii de acolo, de la secția Gestapo, cum îi spuneam, Specială, adică ăia care știau ei ce trebuie să facă. Trebuie dat în cutare și trebuie scos la vopsea celălalt. Exact așa se preconizează și aici. Vin procurorii special desemnați. N-au voie să intre procurorii obișnuiți într-un sediu SRI”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Nici cei special desemnați.

Cristian Tudor Popescu: „Ba da, are voie, cu aprobarea CSAT, cu aprobarea președintelui, a șefului CSAT. Iar această cercetare, fie și la procurorii special desemnați, nu se poate face decât cu anunțarea directorului Serviciului de dinainte. Adică așa cum se întâmpla atunci când Securitatea voia să racoleze un membru de partid, îl anunța pe secretarul de la județeană, mai sus de organizația de bază. Vasăzică, calcă SRI-istul un copil pe trecerea de pietoni și trebuie să fie prezent directorul atunci când e anchetat respectivul. Trebuie anunțat directorul, ca directorul să vorbească. Hai să nu luăm cazul ăsta cu copilul, care e grav și teribil. Să luăm cazul de corupție. Are SRI-istul respectiv niște afaceri dubioase acolo. Înainte să-l anchetezi, trebuie să-l anunți pe director. Ca directorul să facă ce crede el de cuviință. Eventual să-l cheme p-ăla și să spună «arde tot, șterge tot, vezi că e nasol, vin ăștia peste tine». Asta apare în aceste texte.

„Președintele Iohannis a promulgat o lege care zice că n-ai voie să spui ceva din care să rezulte că imbecilul cutărică, membru al partidului, e imbecil”

Și să legăm asta de ceea ce s-a întâmplat astăzi după-amiază (vineri după-amiază – n.red.). Astăzi după-amiază, președintele Iohannis a promulgat o lege în care, pe lângă niște lucruri normale care apar în această lege, adică «nu este permisă incitarea la violență, ură sau discriminare, pe motiv de rasă, naționalitate, etnie, limbă, poziție, gen, orientare sexuală, opinie sau apartenență politică» și mai departe «avere, origine socială» și așa mai departe. «Opinie sau apartenență politică (...) considerate de înfăptuitor cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte».

Vasăzică, domnule Pândaru, s-ar putea de acum înainte, mă rog, la toamnă, să aveți multă treabă să-mi atrageți atenția ferm”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Mă tem că nu e suficient. Încălcați o lege care nu e a audiovizualului.

Cristian Tudor Popescu: „Da, dar din considerente creștinești, pentru că sunteți un bun creștin, o să-mi atrageți atenția ferm să nu zic de respectivul politician că este slab de minte, pentru că asta înseamnă că îl pun într-o situație de inferioritate, pentru că el aparține unui anume partid. Așa scrie aici. Nu știu ce poți să-i mai spui. Orice spui de respectivul este considerată cauza, dacă ăla aparține partidului PSDNL, adică partidul unic care conduce acum, partidul de guvernare. De ce spun asta? Pentru că s-au opus partidele din opoziție la această lege, în vreme ce într-un cuget și-o simțire PSDNL a votat și președintele Iohannis nu poate să refuze promulgarea”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Nuanța aceasta, incitare la ură sau violență, nu contează în ecuația când face critica și incitarea la ură?

Cristian Tudor Popescu: „Nu, nu. Incitare la ură, violență, discriminare. Știți cât intră la «discriminare»? Întrebați-mă pe mine. Uite așa am un contencios cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Intră la discriminare cât cuprinde. În plus, apare în acest text «cauza inferiorității unei persoane în raport cu celelalte». Deci n-ai voie să spui ceva din care să rezulte că imbecilul cutărică, membru al partidului, e imbecil, pentru că el comite niște declarații, pentru că îl discriminezi și îl pui într-o stare de inferioritate. Și pentru asta poți să faci pușcărie de la 6 luni la 3 ani”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Dacă un partid, spre exemplu, are o opinii extremiste vădite, tu nu mai poți să vorbești despre acel partid.

Cristian Tudor Popescu: „Nu, pentru că pui partidul respectiv, dacă vorbești de cineva de acolo din partid, înseamnă că îl pui în stare de inferioritate pentru apartenența sa la acel partid. Așa zice legea, a fost promulgată. Deci, să ne pregătim.

Ea vine, iată, lângă ce s-a produs, acele texte despre care vorbeam, cu SRI-ul”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Vorbeam despre checks and balances. Legile securității naționale într-o țară democratică trebuie aduse în prag cu vremurile, dar cheia și centrul întregii construcții ar trebui să fie checks and balances, adică sistemul de verificări, pârghiile de verificări indepedente și care nu au un ascendent unul asupra celuilalt, verificatorii.

Cristian Tudor Popescu: „Asta se numește autostabilizare în teoria sistemelor”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: În ce ați văzut dvs acum, sunt niște acte, informații din aceste legi, publicate de presă, dar care nu au fost negate de autorități, nici de partide politice, nici de guvern. În ceea ce ați văzut dvs, există sistemul ăsta sau dimpotrivă?

Cristian Tudor Popescu: „Nu, păi cum să existe? Tocmai discutarăm adineauri că nu”.

„SRI și SIE vor fi mai presus de lege”

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Mai e un fragment acolo, o altă prevedere, legată de felul în care se face controlul parlamentar asupra serviciilor. Înțelegem că nu va mai exista un control. În momentul de față, anual, serviciile depun un raport de activitate, e o formă de control parlamentar, în fața unei comisii special concepute.

Cristian Tudor Popescu: „O comisie care ia poziția de drepți în fața serviciilor.”

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Dar sistemul așa funcționează. Serviciul face un raport. Iar într-un caz extrem iarăși Parlamentul poate demite directorul serviciului.

Cristian Tudor Popescu: „N-a demis niciun director de serviciu Parlamentul”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Dar acum nici legal n-o să mai poată, pentru că nu mai are atribuția asta, potrivit acestor fragmente de lege, doar îl numește.

Cristian Tudor Popescu: „Eu nu știu fragmentul ăsta”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Îl demite președintele.

Cristian Tudor Popescu: „Dacă îl demite președintele, e perfect”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Directorul serviciului sau serviciul nu se mai duce să depună raport, ci comisia parlamentară va face un raport.

Cristian Tudor Popescu: „Vă dați seama ce statut și ce statură se prevede pentru SRI și SIE în aceste condiții? Vor fi mai presus de lege. Și așa apartenența la un serviciu secret prezintă un pericol din punct de vedere psihologic. Persoana care lucrează acolo capătă un complex de superioritate asupra celorlalți muritori din țara respectivă. «Domle, eu sunt de la Intelligence, de la serviciu secret, nu mă compar cu ceilalți». E foarte greu să nu se inducă această idee în capul cuiva care lucrează acolo. Acum, ea va fi dusă la maximum, cu o expresie pe care am spus-o acum vreo doi-trei ani și care s-a răspândit după aceea în presă, li se va umfla capul mult mai mult decât până acum domnilor de la SRI și SIE”.

„Există un grup de reflecție, există niște personaje care au scris textele alea”

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Aceste legi, așa cum le-am văzut în această formă, dvs ați dat niște exemple extreme. Legile astea însă sunt ca o poartă deschisă pe care, odată ce o deschizi, nu știi cine, peste câți ani și cum o va deschide.

Cristian Tudor Popescu: „Mai ales în România, pentru că nu suntem în SUA”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Pentru că, uneori, politicienii și nu numai vor să modifice legea, pentru că întâmpină o problemă imediată, un blocaj. Modifică legea fără să se gândească cum va funcționa legislația aia peste 10 ani.

Cristian Tudor Popescu: „Sau se gândesc foarte bine pe termen mediu și lung, mai ales că sunt trei lucruri aici. Textele astea cu SRI-ul Dumnezeu în «Grădina Maicii Domnului», adică în România n-ai voie să mai spui ceva de rău de un politician, legea tocmai promulgată și trei, România e condusă de un partid unic în acest moment. Cam astea sunt condițiile”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Va exista o dezbatere publică pe legile astea, ar trebui să existe?

Cristian Tudor Popescu: „Sigur că trebuie să existe, doar n-o să pui așa ceva în act, să validezi așa ceva, să transformi în lege. La așa ceva nu rămâne decât să iasă lumea în stradă dacă o astfel de lege va fi votată. Sper. Și poate că va ieși, pentru că am pus, ca de obicei, întrebări. Am oferit posibilitatea întrebărilor cititorilor pentru emisiunea noastră pe Facebook, să vedem ce or să știe. Să știți că a revenit sistematic acest subiect. Ce este cu povestea asta cu SRI? Deci există o neliniște. Mulți dintre cei care au postat s-au referit la așa ceva”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Din păcate, autoritățile n-au clarificat în niciun fel.

Cristian Tudor Popescu: „Știți ce e grav, că există un grup de reflecție, există niște personaje care au scris textele alea. Personajele alea sunt în mecanismul de decizie de putere din România, în momentul de față”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: O întrebare care nu am auzit-o în spațiul public, nici politicienii n-au fost întrebați, dar poate o să avem ocazia. Cine a scris aceste texte care sunt acum pe masa coaliției? De unde au venit ele?

Cristian Tudor Popescu: „Păi poate toarnă cineva. Că legea asta de o vor ăștia, așa spune, că ești obligat să spui. Păi hai să întrebăm acum. Pe cine? Pe guvern. Să întrebăm pe guvern și el să fie obligat să ne răspundă. Pentru că așa e legea. E chestiune de siguranță națională. Cine sunt persoanele care au conceput această lege?”

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Înțeleg că în coaliție au ajuns actele și acolo va exista sau există o dezbatere.

Cristian Tudor Popescu: „Păi doar nu era Opoziția să scoată așa ceva acum. Normal că partidul unic aflat la putere dorește, vis de veacuri al tuturor partidelor aflate la putere, să aibă serviciile în mână ca pe o unealtă. Și știți care este de fapt scopul final ala acest texte? Scopul final este să redea SRI-ului funcția fundamentală a Securității, care nu era să se bată cu spionii străini, să-i prindă pe spionii străini care veneau să fure secretul armei aruncătoare de raze otrăvitoare care trage după colț, inventată în România, brevetul. Nu. Precum și alte formule: cauciucul minune de la Săvinești sau lucruri de soiul ăsta. Nu. Obiectivul Securității era să controleze starea de spirit, opinia maselor, să identifice și să juguleze curentele împotriva regimului, respectiv regimului Ceaușescu. Asta își dorește orice putere din lumea asta. Să aibă la dispoziție acest mecanism, această armă a serviciilor cu care să poată să prevină din timp orice mișcare care s-ar putea forma, transmite în mase și la un moment dat să ducă la ieșiri în stradă, la revoltă împotriva Puterii. Astea trebuie să fie sigrumate din fașă. Asta se dorește. Când ești într-o democrație veche și autentică, cum sunt totuși pe globul ăsta, acest obiectiv nu poate fi atins sau poate fi atins pentru scurt timp. Pentru că există niște macanisme de control, verificare și de acțiune, există o presă mult mai puternică decât cea din România, o presă care nu este propagandizată în proporție de 90%, cum este presa din România. Nu, acolo există organe. Spuneați de New York Times. Da, în America există mari jurnaliști, ziare, televiziuni care în astfel de situații pot interveni. La noi nu există așa ceva, de aceea mie mi se pare un pericol foarte mare, pericolul cel mai mare, să nu ne intereseze chestia asta. Probabil că pe asta au și mizat”.