Sâmbătă seara, în fața camerelor de luat vederi, Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, alături de Ministrul Sănătății, Yuli Edelstein, au primit prima doză a vaccinului împotriva COVID-19. Este un mesaj de încredere în siguranța și eficacitatea acestui vaccin pe care oficialii israelieni au dorit să îl transmită populației, acceptând să se filmeze în direct.

După nouă luni stresante și epuizante pentru noi toți, statul Israel se numără printre primele țări din lume care au început campania de vaccinare în masă. Primele doze ale vaccinului Pfizer-BioNTech care au ajuns în Israel în ziua de dinaintea sărbătorii de Hanuca, cunoscută și ca Sărbătoarea Luminii, vor fi administrate către grupurile prioritare, respectiv, personal medical și persoanele cu vârsta de peste 60 de ani.

O altă măsură pe care guvernul israelian a adoptat-o constă în eliberarea unui ”pașaport verde” pentru rezidenții care au primit cele două doze de vaccin împotriva COVID-19.

Israelul va deveni prima țară care introduce astfel de pașapoarte ce vor permite cetățenilor să evite carantina obligatorie după ce au intrat în contact cu o persoană infectată, să poată călători în afara granițelor fără a intra în izolare la întoarcerea în țară, să participe la evenimente culturale, să poată lua masa în oraș, să își desfășoare viața cât mai normal. Această măsură face parte din planul național de încurajare a publicului să se vaccineze.

Spațiul public a fost inundat în ultima perioadă cu nenumărate teorii ale conspirației cu privire la acest subiect și într-o oarecare măsură este de înțeles reținerea unor oameni față de vaccin. Din acest motiv, doresc să aduc în discuție motivele pentru care eu mă voi vaccina.

Mă voi vaccina pentru că după ce am cântărit riscurile, nu am găsit niciun motiv plauzibil pentru care să nu o fac. Compania Pfizer are o tradiție și o reputație în domeniul farmaceutic care a fost consolidată și validată de-a lungul vremii.

În plus, aprobarea acestui vaccin de către Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite ale Americii (F.D.A) a însemnat și un proces de verificare amănunțit, prin care s-au luat toate măsurile de a asigura că siguranța și sănătatea oamenilor nu sunt puse în pericol.

Am încredere în rigurozitatea procedurile de revizuire a vaccinului efectuate de F.D.A și în mod special de Ministerul Sănătății din Israel.

În plus, putem observa că în multe situații din viața noastră de zi cu zi ne confruntăm și ne asumăm posibile riscuri, atunci când ne urcăm la volan, sau când mergem la schi. Cântărind astfel riscurile, pentru mine singura soluție eficientă și sigură rămâne vaccinul.

Mă voi vaccina pentru că îmi doresc să mă reîntorc la normalitate, la viețile noastre de dinainte de pandemie. Îmi doresc să îmi pot revedea copilul oricând, să îmi pot îmbrățișa mama și pe toți cei dragi.

Mult prea mulți oameni au murit din cauza acestui virus. Mult prea mulți oameni suferă de complicații pe termen lung, de la afecțiuni pulmonare la anxietate și stres post-traumatic. Mult prea mulți oameni suferă urmările economice ale acestei crize sanitare. Măsurile de izolare, restricțiile luate de guverne au afectat economia care continuă să se deterioreze. Suntem în aceeași în barcă și cu toții trebuie să vâslim pentru a opri aceste efecte negative pe termen lung.

Mă voi vaccina pentru că și de mine depinde sănătatea semenilor mei. A nu te vaccina și a aștepta ca ceilalți să o facă înseamnă că ești o ”căpușă socială”. Acestea nu sunt valorile în care eu cred și pe care vreau să le împărtășesc. Din contră, exemplul pe care eu doresc să îl ofer este de a avea grijă de cei din jurul nostru, de a fi solidari unii cu ceilalți.

Fiecare dintre noi are pe lângă drepturi, și responsabilități. Nu ne putem aștepta la schimbări dacă noi nu contribuim la binele comun. Nu putem aștepta doar ca ceilalți să facă, să schimbe și noi să privim de pe margine.

Așteptăm de aproape un an de zile acest ajutor și acum că el a sosit nu putem abandona. Nu putem să îi izolăm în continuare pe bunicii noștri, pe cei care suferă de alte boli cronice, pe cei vulnerabili. Noi putem vindeca lumea de această boală. Este în mâinile noastre.