ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Care sunt șansele lui Mircea Geoană la prezidențiale? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu

„Care sunt șansele lui Mircea Geoană în cursa prezidențială?", o întrebare la care răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu afirmă că „Mircea Geoană vrea să fie președintele României, are o viziune de țară, vorbește bine și este bine ancorat în relațiile internaționale, dar îi lipsește un partid care să-l sprijine."

Claudiu Pândaru adaugă că, dacă va ajunge președinte, va trebui să se confrunte cu aceleași partide și politicieni și va fi foarte greu să își impună voința, chiar dacă va semna înțelegeri politice.

Mai jos aveți dialogul integral:

Claudiu Pândaru: Mircea Geoană și-a anunțat în sfârșit oficial candidatura. Un clip postat pe YouTube promite cu totul altceva. L-am avut și noi invitat în emisiunea „În fața ta" și am încercat, în timpul limitat, să înțelegem care e planul domnului Geoană. Florin Negruțiu, ce vrea domnul Geoană să facă?

Florin Negruțiu: Da, mie mi-e limpede că vrea să fie președintele României, că are o viziune de țară, că are niște direcții. Mi-e limpede că vorbește bine, mult mai bine decât contra-candidații lui. Mi-e limpede că știe limbi străine, se cunoaște cu personalități din străinătate, este bine ancorat în relațiile internaționale, este, cred, cel mai bine ancorat în relații internaționale. Mircea Geoană însă are și multe lucruri care îi lipsesc. De pildă, un partid care să îi facă o campanie și să îl împingă în turul doi. Deși joacă rolul acesta al independentului, domnul Geoană se lovește de limitele impuse de lipsa unei organizații de partid. Resursele umane, infrastructura de partid, infrastructura locală, toate acestea lipsesc. Le compensează cu povestea asta a independentului, care ia de la toată lumea, și din stânga, și din dreapta.

Florin Negruțiu: Spune că are mulți voluntari, dar are nevoie de mult mai mult decât de voluntari. Are nevoie de oameni în toate secțiile de votare, care să stea acolo, să observe alegerile, să participe la numărarea voturilor. Este foarte important. Aceasta este o altă lipsă a candidatului Mircea Geoană. Apoi, mai este o zonă pe care nu am lămurit-o și nu o vom lămuri niciodată pe deplin: cine este în spatele său, cine sunt oamenii care îl susțin financiar? Pentru că noi știm că o campanie electorală costă foarte mult. Când ai bani de la buget, cum au PSD și PNL, nu ai problema asta, nu ai grija banilor. Am vorbit de cartea lui Nicolae Ciucă, care a costat până acum 2 milioane de euro. Aia sunt bani din subvenția de la buget pentru partid, bani publici. La Mircea Geoană nu sunt bani publici, pentru că nu are dreptul să aibă bani publici, neavând un partid în spate.

Prin urmare, trebuie să strângă el însuși banii. Va trebui la un moment dat să fie întrebat în campania electorală cine sunt donatorii. Va trebui să fie foarte transparent cu această chestiune, ca să elimine speculațiile că în spatele lui sunt tot felul de zone oculte. Deci, acestea sunt trei lucruri, trei neajunsuri pe care candidatura lui de independent le are în momentul ăsta, și abia a intrat în cursa electorală.

Claudiu Pândaru: Continuând ideea, mai e un lucru foarte important: dacă ajunge președinte, domnul Geoană va avea de-a face cu aceleași partide. Va trebui să lucreze cu Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi. Pentru că partidele care vor reuși să constituie o majoritate parlamentară vor avea premierul, iar domnul Geoană va trebui să îl numească. Ne-a povestit în emisiune că vrea să stabilească un fel de contract, o înțelegere scrisă și semnată cu formațiunile politice. Va fi foarte greu de făcut lucrul ăsta, și chiar dacă îl semnează, nimeni și nimic nu poate obliga politicienii să respecte acel contract.