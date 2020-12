România diversă: Rutenii şi reprezentarea lor în Parlament

Sunt onorat şi bucuros că am primit încrederea rutenilor, şansa de a-i reprezenta în Parlamentul României pentru un al doilea mandat. O populaţie ce descinde dintr-o ramură slavă ce aparţine popoarelor indo-europene, comunităţile de ruteni sunt răspândite astăzi in Europa Centrala, iar in ţara noastră locuiesc în zona Banatului, Maramureşului şi Bucovinei.

Am fost, sunt şi voi rămane rutean!, spunea în secolul XIX-lea poetul Aleksander Dukhnovici.

Pentru secolul XXI, eu aş vrea să adaug pe langă identitatea de rutean, pe cea de român şi cetăţean european.

A reprezenta eficient minoritatea ruteană, ca şi orice minoritate în secolul XXI înseamnă a le îmbina abil pe toate trei. Niciuna nu exclude pe cealaltă şi toate trei sunt perfect armonizabile.

Şi nu mă îmbăt cu apa rece, obiectul meu, obiectul unui reprezentant al minorităţilor este mult mai dificil decât cel al unui parlamentar obişnuit. Dar fix aşa trebuie să fie dacă vrei să realizezi ce îţi propui, dacă vrei să schimbi în bine viaţa comunităţii tale, dar şi a ţării pe care o reprezinţi.

O Europă puternică înseamnă o România puternică, multiculturală, în care minorităţile sunt bine reprezentate, bine întelese şi bine integrate.

Unitate în diversitate nu este un truism european, cât o reţetă pentru stabilitate şi prosperitate naţională. Altfel spus, ţara o duce bine când minorităţile o duc bine şi minorităţile o duc bine când ţara o duce bine.

Ştiu că este mult mai seducătoare retorica care-pe-care, politica stalinistă a duşmanului din interior, dar nu şi pentru mine. Pentru mine politica trebuie să dea cu plus, nu cu minus.

Eu sunt un susţinător al politicii cine-cu-cine, al ideii ca avem cu toţii acelaşi obiectiv, al convingerii că această ţară este plină de oameni care fac ca lucrurile să funcţioneze pentru toţi, care-şi iubesc copiii şi care vor să-şi trăiescă viaţă în deminate şi cu speranţa că mâine va fi mai bine decât azi.

Trebuie să există cooperare, bună-înţelegere între diversele grupuri, minorităţi, identităţi dintr-o societate nu pentru că dă bine în discursuri parlamentare, ci pentru că este productiv, util, benefic şi economic productiv pentru întreaga ţară.

Spre exemplu, Marea Unire a fost posibilă și cu sprijinul minorităţii rutene care a devenit, alături de celelalte minorităţi, parte a națiunii române. Ele au ales să sprijine momentul 1918 cu speranța unei vieți mai bune, speranță care a fost transpusa in Declaratia de la Alba Iulia de la 1 decembrie a acelui an.

Un alt exemplu de ce putem realiza dacă lucrăm împreună ţine de aspectul economic – potenţialul economic al comunităţii rutene nu este pe deplin valorificat. Mă gândesc aici la ce ar însemna dezvoltarea turismului cultural în zona, ce ar reprezenta pentru dezvoltarea regională, câţi bani s-ar aduce astfel la bugetul de stat. Fonduri europene pot fi accesate în acest sens şi voi depune tot efortul pentru ca acest obiectiv să fie pe agenda viitorului guvern.