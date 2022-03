Rusia a interzis Facebook și Instagram și astfel a decimat o întreagă industrie

Începând de ieri, Roskomnadzor, autoritatea care reglementează media în Rusia, a restrictionat accesul la Instagram argumentând că pe platforma de social media prea erau răspândite mesaje anti-război și care îndemnau la violență împotriva soldaților ruși din Ucraina. Și vestea a fost primită cu disperare în special de influencerii care își câștigă existența postând pe această platformă. Mai exact, în 2020 piața de Instagram influencer marketing din Rusia a fost undeva la 140 de milioane de dolari. Bani pe care, în mare parte, corporații străine îi pompau în economia rusească. Și asta e DOAR Instagram. Rusia de asemenea a interzis luna aceasta și Facebook care, pe lângă influenceri, mai e gazda a sute de mii de afaceri mici de tot felul, grupuri și alte forme de comunicare.

O instagrameriță chiar a fost linșată digital săptămâna trecută după ce a postat un video lacrimogen în care spunea că tot venitul ei se va evapora începând de luni și că toată munca ei se duce pe apa sâmbetei. Iar internauții au sancționat-o dur pentru aparenta ei lipsă de empatie.

”Nu-i pasă deloc de miile de oameni care mor în război, inclusiv compatrioți de-ai ei. Evident, cea mai mare grijă pe care o are acum e ca nu va mai putea posta imagini cu ce mănâncă”, a scris cineva.

Alți influenceri au fost mai grațiosi și au postat doar o poză cu un mesaj de adio și bineînțeles un îndemn pentru urmăritorii lor să le dea follow pe alte platforme ca Telegram sau VKontakte (care e echivalentul rusesc al Facebook). Este imposibil de spus exact câți bani va pierde economia rusească de pe urma acestor restricții de social media, însă, dacă ne luăm după estimări, suma ar fi de peste jumătate de miliard de dolari pe an.

Și acum probabil spui, ”Dar Hashule, ia să îi mai ia naiba de influenceri că fac doar entertainment pe net și doar postează toată ziua, hai să nu le plângem de milă acum”. Însă banii pe care influencerii îi câștigă tot în economie se duc, deci tot în salariile casierilor, vânzătorilor sau ale furnizorilor de servicii. Unde mai pui că și aceștia angajează la rândul lor alți oameni, au afaceri, credite, familii. Plus că, influencerii sunt ca actorii sau cântăreții. Furnizează entertainment și divertisment prin munca lor. Deci la fel ca actorii, cântăreții sau oamenii de televiziune, ar trebui să aibă și ei dreptul la muncă iar interzicerea Instagram si Facebook, pe mulți pur și simplu îi va lăsa fără venit. Și se vor alătura șomerilor ruși care lucrează în banking, comerț și în aproape orice domeniu în această perioadă.

Într-un fel e perfect normal. În caz de război, primele domenii care se evaporă sunt cele de lux și mofturi. Dar nu toți influencerii promovează lux și mofturi. Unii vorbesc despre parenting, alții despre cooking și alții pur și simplu fac entertainment. Iar eliminarea vocii acestor oameni apreciați și urmăriți de milioane sunt încă doi bari în plus adăugați oalei sub presiune care este Rusia în această perioadă. Sper să-i bubuie lui Putin în față. Mă refer la oala figurativă sub presiune, să nu se înțeleagă că îndemn la violență împotriva soldatului rus… poate mă interzic ăștia în Rusia….