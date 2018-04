Adrian Neaga, optimist la preluarea băncii tehnice

Adrian Neaga privește cu optimism numirea sa ca antrenor principal la ACS Poli. Deși a recunoscut că nu a fost prima opțiune pentru înlocuirea lui Leo Grozavu, Neaga crede că poate menține echipa în prima ligă şi în acest sezon.

”S-au mai sunat încă doi antrenori care au refuzat să vină. S-a decis, dacă tot am fost în cadrul clubului, am decis că suntem capabili să scoatem echipa din impasul în care ne aflăm. Am încredere în băieți şi cred că vom reuși să ne salvăm şi în acest an”, a declarat Adrian Neaga, antrenor ACS Poli Timişoara.

Fostul manager sportiv spune că se consultă cu mai mulți tehnicieni experimentați, printre care și Victor Pițurcă şi speră la o schimbare de atitudine din partea jucătorilor - lucru expus şi de predecesorul său, înainte de plecare.

”Eu cred că se vor sacrifica, vor da dovadă de mai multă atitudine faţă de ceea ce am văzut până acum. Am fost prieten cu majoritatea, poate cu unii am ieşit la cafea, ne-am şi vizitat, le-am spus că pe durata antrenamentului să ţină cont de respectul pe care îl ofer şi eu şi după revenim la prietenie”, a declarat Adrian Neaga, antrenor ACS Poli Timişoara.

Adrian Neaga şi Aurel Şunda vor debuta pe banca tehnică alb-violetă la finele săptămânii, chiar în Ştefan cel Mare, împotriva lui Dinamo, liderul din play-out.

reporter: Claudiu Sav / operator: George Ştefăniţă