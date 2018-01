BAIA MARE. Patru răniţi într-un accident produs după ce un şofer a întors pe linie continuă

A întors pe linie dublă continuă în plin bulevard, fără să se asigure, și a fost lovit din spate de un bolid de lux. S-a întâmplat luni noaptea pe bulevardul București din Baia Mare. Șoferul autoturismului care circula regulamentar își cumpărase mașina în urmă cu doar câteva zile. Pe lângă pagubele de mii de euro, în urma accidentului, patru tineri, câte doi din fiecare mașină, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

"Am auzit o bubuitură din casă și am coborât. Mașina asta a întors pe linie continuă și au venit cei cu Mercedesul și i-a lovit. Atât. Când am ajuns băiatul era pe bancheta din spate. (...) Am înțeles că cineva l-a scos pe geam", spune un martor.

"Ajuns în dreptul imobilului cu numărul 29, (un şofer - n.n.) efectuează manevra de întoarcere neregulamentară, încălcând marcajul longitudinal dublu continuu, moment în care intră în coliziune cu un autoturism marca Mercedes condus regulamentar în aceeași direcție de mers", a explicat Claudiu Indre, de la Serviciul Poliţiei Rutiere Maramureş.

Ca urmare a manevrei de întoarcere efectuată de bărbatul vinovat pentru producerea accidentului, șoferul bolidului de lux nu a mai putut să evite contactul.

"- S-a întors pe linie continuă, le-a apărut în față. Vă dați seama că n-au mai avut ce face.

- Ei câți erau în mașină?

- Doi. (...) E strigător la cer. Dacă nu îi oprește nimeni, măcar să facă filtre seara, să-i vedem, să îi oprească."

Alții cred însă că impactul ar fi putut fi evitat.

"- Dacă îți iei o mașina tare, părerea mea e să ții de ea, nu să o spargi în șapte.

- Crezi că a fost viteza?

- Viteza pe puțin a fost 140 (km/h - n.n.) la Mercedesul ăla. Dacă nu, nu zbura așa mașina din intersecție de acolo până aici", spune un alt martor.

Șoferii ambelor autoturisme au fost testați cu aparatul etilotest care a confirmat că nu consumaseră alcool. În urma accidentului patru tineri care se aflau în cele două mașini au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale și se află acum în afara oricărui pericol.

Reporter: Izabela Jurasko

Operator: Kristian Kosa