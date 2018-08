Clovni şi actori pe picioroange, într-un spectacol stradal în centrul Oradei

Culoare, veselie și multă energie. Asta i-a întâmpinat pe orădenii care s-au plimbat duminică, la orele amiezii, prin centrul orașului. Mai mulţi studenți de la Facultatea de Actorie din Cluj au pus în scenă un spectacol stradal, cu clovni, păpuși și personaje pe picioroange. Și-au dorit să ducă teatrul într-un spațiu neconvențional și au reușit. Zeci de spectatori i-au urmărit timp de o oră și le-au aplaudat prestaţia.

Doi tineri pe picioroange au fost primii care le-au atras atenţia trecătorilor. În scurt timp şi-au făcut apariţia clovni și păpuși, iar împreună au dat viaţă paradei stradale "Zarva". Protagoniști au fost studenții din anul al doilea al Facultăţii de Teatru și Televiziune din Cluj-Napoca, secția maghiară.

"Sunt implicați nouă actori, iar pregătirea a fost îndelungată pentru că aceste edute-uri, aceste scenete au fost

pregătite pe tot parcursul anului școlar", a explicat Csongor Kollo, din cadrul Asociației Teatrale Shoshin.

"Am avut puține emoții la început. Am fost aici și dimineață și am făcut o repetiție generală. Am fost foarte

agitată, toată lumea a râs și noi am râs, dar acum a fost foarte bine. Toată lumea are telefon deștept și toți au făcut un mic clip că aici este un festival", spune Orsolya, studentă la actorie.

Cel mai greu a fost pentru cei trei studenți care au stat aproape o oră pe picioroange, timp în care a dansat și au alergat prin mulțime.

"A fost dificil mai demult. Acum e destul de ușor; necesită antrenament și după pot sta chiar și o oră sau mai mult. Trebuie să gestionez greutatea cât de bine pot", a explicat Istvan Szacsvay, student la actorie.

Zeci de spectatori au privit, încântaţi, spectacolul tinerilor actori.

"Foarte drăguț, amuzant, distractiv! Nu am mai văzut un astfel de spectacol pe stradă."

"Mi se pare foarte interesant, e prima dată când văd așa ceva."

"Părerea mea că ar trebui făcute mai des astfel de lucruri; doar că ora nu e cea mai bună, e foarte cald și multă lume e la odihnă."

Spectacolul a avut loc în cadrul festivalului anual Karavan Act, organizat de Asociația Teatrală „Shoshin” între 11 şi 23 august. Festivalul de Teatru pe Drum aduce şapte trupe din patru ţări în trei oraşe: Oradea, Satu Mare și Cluj-Napoca.

La Oradea manifestările au loc până pe 14 august, timp în care se desfăşoară nouă spectacole și un concert experimental.

Reporter: Claudiu Mihuț

Operator: Gabor Szilagyi

