Cum s-a dezvoltat o comună cu ajutorul milioanelor de euro de la Uniunea Europeană

Când nu le mai ajunge bugetul local pentru investiții, primăriile scriu proiecte. Care, odată implementate, schimbă viața localnicilor. De exemplu, în Păulești, județul Satu Mare, Primăria a obținut în ultimii doi ani 4 milioane de lei, finanțare de la Uniunea Europeană. Dacă jumătate din sumă a fost folosită deja pentru reablilitarea de drumuri agricole și comunale, cu diferența vor fi modernizate, în perioada următoare, două cămine culturale și tot atâtea grădinițe.

"E o grădiniță nouă, ce se vede cu portocaliu practic este amplasamentul pe care va fi așezată grădinița. Începând de la calea de acces, garduri, împrejmuiri, partea de verdeață, partea de locuri de joacă pentru copii, grădinița propriu-zisă, dotare - toate intră în acest proiect."

250 de mii de euro, din fonduri europene, vor fi folosiți pentru ridicarea grădiniței din Ambud. Tot atâția bani s-au obținut și pentru reabilitarea grădiniței din Petin. Proiectele au fost întocmite în ultimii doi ani, de când comuna Păuleşti este condusă de Zenoviu Bontea.

"Am făcut un inventar al resurselor, al necesităților și am ajuns la concluzia că ne vom orienta pentru implementarea proiectelor din orice sursă și, bineînțeles, una din principalele surse sunt pe fonduri europene, sub diferite categorii și linii de finanțare pe care le avem. Sunt absolut vitale pentru dezvoltarea unei comunități", consideră primarul din Păulești.

În nici 2 ani, Primăria Păulești a reușit să obțină finanțări europene în valoare de 4 milioane de euro pe diferite proiecte: pentru reabilitări de drumuri comunale și agricole, respectiv instituții de învățământ și cultură.

"Este un volum de muncă foarte mare, multă atenție, trebuie să îți organizezi bine timpul pentru că sunt termene la care trebuie să răspunzi la timp ca să obții finanțarea respectivă. Satisfacția este una enormă", spune Andreea Codruța Laszlo, angajată a Primăriei Păulești.

"Căminul cultural Păulești va fi reabilitat cu 250 de mii de euro, din fonduri europene. Proiectul este acum în stadiu de licitație și, cel mai probabil, lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an", a relatat Izabela Jurasko, jurnalist Digi24.

Localnicii sunt mulțumiți de activitatea autorităților locale.

"- Cum arată comuna acum, în ultimii ani?

- Foarte bine arată, frumos, față de cum a fost înainte, e ceva extraordinar."

"De când e domnul primar ăsta, Zenoviu, s-au făcut multe, multe și va face, bineînțeles. Dacă vor fi fonduri, face."

Pe lângă cele 4 milioane de euro, primite de la Uniunea Europeană, primăria din Păuleşti a obținut, numai în ultimul an, alte 5 milioane de lei prin programul național de dezvoltare locală. Printre realizările anului 2017 se numără asfaltarea mai multor străzi, iluminatul public cu led-uri pe arterele principale, dar și un sistem de supraveghere video.

Comuna Păulești numără 6 localități și o populație de peste 5 mii de locuitori.

Reporter: Izabela Jurasko

Operator: Kristian Kosa