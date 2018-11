Doi medici de Spitalul Municipal din Oradea, concediați. Doctorii au dat în judecată conducerea unității medicale

E scandal la Spitalul Municipal din Oradea. Conducerea unităţii sanitare a concediat doi medici acuzaţi de comportament neprofesionist, de împiedicarea unor transferuri ale pacienţilor ori de folosirea în propriul interes a unei funcții de conducere. Doctorii resping acuzele și au dat deja în judecată conducerea spitalului.

Acuzele la adresa celor doi medici au fost anunțate de managerul Spitalului Municipal din Oradea vineri, printr-un comunicat de presă. Potrivit acestuia, medicul Marilena Crişan a fost vizată de trei anchete.

Prima dintre acestea se referea la acuzele de comportament neprofesionist, lipsit de respect şi de bun simţ față de aparţinătorii unor copii de 4, respectiv 9 luni, cărora doctorița Crișan nu le-ar fi prezentat informaţii cu privire la starea de sănătate, procedurile aplicate şi riscurile potenţiale. Pentru aceasta, medicul a fost sancționat cu un avertisment scris.

"Au fost verificate reclamaţii vizând comportamentul neprofesionist, lipsit de respect si de bun simt în relaţia cu aparţinătorii unor pacienţi de 4, respectiv 9 luni, cărora nu le-au fost prezentate informaţiile solicitate cu privire la starea de sănătate, procedurile aplicate şi riscurile potenţiale, obligaţii impuse prin Fişa Postului, Codul de deontologie medicală şi Legea Drepturilor Pacientului.

Pentru aceste aspecte, în urma cercetării, a fost adoptată Decizia 905 din 21.09.2018, prin care a fost aplicată salariatei sancţiunea avertismentului scris."

Comunicat Spitalul Municipal Oradea

Medicul Marilena Crișan a respins acuzațiile: „Copilul era un caz uşor, doamna doctor l-a internat cu rino-faringită eu l-au auzit că tuşeşte şi l-am trimis seara la o radiografie pulmonară şI era un interstiţiu discret accentuat. Am pus tratamentul şI a doua zi când am ieşit din gardă am văzut copilul şi am plecat acasă pentru că era sărbătoare liberă.”

A doua anchetă față de Marilena Crișan a fost declanșată după sesizarea unor cadre medicale. Acestea susțin că doctorița ar fi făcut modificări neconforme în fişele de observaţii și a realizat nelegal copii după documente medicale. Acuze nefondate, spune medicul vizat, care s-a ales cu salariul redus cu 10% pe trei luni.

"La sesizarea unor cadre medicale, salariata a fost cercetată pentru faptul că a făcut modificări neconforme în fişele de observaţie întocmite de cadrele medicale, a tăiat peste parafa unui medic si a realizat in mod nepermis si nelegal copii dupa documente medicale. Pentru aceste aspecte, în urma cercetării, a fost adoptată Decizia 998 din 15.10.2018, prin care a fost aplicată salariatei sancţiunea reducerii salariului de bază pe o perioadă de 3 luni cu 10%."

Comunicat Spitalul Municipal Oradea

Dr. Marilena Crişan, medic primar pediatru: „Îţi spui părerea despre ce se întâmplă cu acel copil, parafezi şi dai câteva recomandări de aceea se cer consulturi de specialitate, nu am modificat nimic în acele foi doar mi-am scris părerea.”

Doctoriţa Crişan a mai fost acuzat că ar fi împiedicat transferul unei paciente minore către o unitate medicală mai performantă și că a prezentat foile de observație ale pacientei la o conferință de specialitate, fără acordul medicilor curanţi.

Dr. Marilena Crişan, medic primar pediatru: “Eu nu am ştiut de aceste transferuri sau încercări de transferuri. Copilul este bine trăieşte, la finalul acestei luni încheie tratamentul de un an pentru afecţiunea tuberculoasă pe care a avut-o.”

În urma acestor anchete, conducerea Spitalul Municipal a decis încetarea contractului de muncă a doctoriței Crișan.

Managerul unității spitalicești a renunțat și la colaborarea cu medicul Ovidiu Pop, ginerele doctoriței Marilena Crișan. Motivul invocat: desființarea Serviciului de Anatomo-Patologie, condus de Pop.

Dr. Ovidiu Laurean Pop, medic anatomo-patolog: „Desfacerea contractului meu de muncă s-a realizat pe articolul 65 din Codul Muncii, care prevede că se face desfacerea contractului de muncă nu din vina angajatului. Deci, dacă aveau ceva să-mi reproşeze se putea folosi un alt articol din Codul Muncii, pentru sancţiuni disciplinare şi aşa mai departe.”

Medicul Ovidiu Pop este acuzat că ar fi folosit în propriul interes funcția de șef al Serviciului de Anatomo-Patologie, care - se arată în comunicatul semnat de managerul Spitalului Municipal - ar fi adus în ultimii 5 ani o finanțare inutilă cu suma de 1.000.000 de lei.

"Nu s-au putut trece cu vederea nici istoricul și modul de implementare a Serviciului de Anatomie Patologică precum și a functiei de conducere, susținută de acesta în propriu beneficiu și subordonată interesului său, cel puțin în ultimii 5 ani, aducând salariatului statutul și beneficiile aferente funcției, cum ar fi menținerea, de la data înființării, în anul 2013, a funcției de șef serviciu care a presupus o finanțare inutilă cu suma de 1.000.000 lei"

Comunicat Spitalul Municipal Oradea

O altă acuză adusă doctorului Pop este că ar fi încheiat un contract păgubos pentru spital și pentru bolnavi care aşteptau săptămâni întregi după rezultatele analizelor.

Dr. Ovidiu Laurean Pop, medic anatomo-patolog: “Contractul despre care se spune - o dată că nu este semnat de mine, ci de managerii spitalului de la acel moment, iar contractul face parte dintr-un program al Casei Naţionale. Ca şi un sumar al tuturor acuzelor, toate sunt nişte inepţii, care nu se sprijină pe nişte documente."

Conducerea Spitalului Municipal a anunțat că va sesiza organele judiciare în legătură cu unele fapte de care sunt acuzați cei doi medici. La rândul lor, aceștia au dat deja în judecată unitatea medicală.

Contactat telefonic, managerul Spitalului Municipal Oradea, Dacian Foncea, a refuzat să facă alte precizări în afara celor din comunicatul de presă.

Reporter: Claudiu Mihuţ

Operator: Florin Lucuţa

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,