Dragoş Pâslaru, Mişcarea România Împreună: "Înfiinţarea partidului este îngreunată, suntem şicanaţi"

"Înfiinţarea partidului este îngreunată, suntem şicanaţi". Este declaraţia lui Dragoş Pîslaru, fondator al Mişcării România Împreună, care s-a plâns la Vocile Bihorului de piedicile care sunt aduse înfiinţării partidului lui Dacian Cioloş. "Nu este în pericol candidatura noastră la europarlamentarele din 2019", a dat asigurări fostul ministru din guvernul tehnocrat.

Dragoş Pîslaru, Mişcarea România Împreună: "În mod evident, există chiar grupuri de facebook care sunt organizate pentru a depune intervenţii pe partea asta de formă, întârzieri că nu au reuşit să plătească taxa de timbru, că avocat. Este clar că incomodăm pe cineva, iar asta ne flatează, ne responsabilizează."

Acestea ar fi motivele care împiedică înregistrarea la Tribunal a partidului România Împreună. Totuşi, membrii mişcării consideră că nu e pusă în pericol înscrierea partidului la alegerile europarlamentare de anul viitor.

Viitorul partid îşi propune să atragă oameni noi în politică, iar în Oradea a reuşit deja să coaguleze un grup din care fac parte profesionişti din diferite domenii. Ioana Mihăilă este medic şi spune că a decis să intre în politică pentru că este conştientă că nu poate schimba lucrurile din jurul ei altfel.

Ioana Mihăilă, Platforma RO100 Oradea: "Am avut 6-7 luni de şomaj după ce am terminat rezidenţiatul. M-am angajat la privat dar tot nu a fost bine. Apoi mi-am făcut privatul meu, am făcut şi acest lucru, dar tot nu a fost suficient. Pentru că vezi că legislaţia după care funcţionăm se schimbă în fiecare an. Eu sunt endocrinolog."

Problema candidaturii lui Dacian Cioloş la alegerile prezidenţiale de anul viitor nu a fost încă tranşată.

Dragoş Pîslaru, Mişcarea România Împreună: "Această întrebare, care este oarecum recurentă, trebuie pusă într-un context. Noi vom avea candidatul nostru, ceea ce vom decide este pe cine vom sprijini. Nu vedem nicio problema să îl susţinem pe Klaus Iohannis. Aici sunt nişte lucruri pe care le vom dezbate, dar nu va fi o candidatură care să nu ţină preşedinţia departe de partea PSD ALDE a spectrului politic."

Reporter: Bogdan Băcilă

Operator: Florin Lucuţa

