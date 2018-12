Ingrid Huszar, sportiva anului 2018 la clubul Crișul Oradea

Unul dintre cele mai vechi cluburi din Bihor, Crişul Oradea, a încheiat anul 2018 cu tradiţionala gala festivă în care şi-a premiat performerii. Topul celor mai buni zece sportivi a fost dominat de reprezentanţii secţiilor de înot, judo, polo şi box.

Cu şapte recorduri naţionale, dar şi un titlul la senioare, multipla campioană de înot, Ingrid Huszar a fost desemnată pentru al treilea an la rând cea mai bună sportivă a clubului.

„A fost un an complex, adică am avut cele mai multe concursuri internaţionale. Am avut şi europenele, gimnaziadele şi olimpiada. (...) Eu zic că am obţinut foarte bune rezultate şi sunt mulţumită", a spus Ingrid Huszar, campioana naţională de înot.

Podiumul a fost completat de alți doi campioni naționali la înot, Ştefan Duca şi Anastasia Bako.

„Am crezut în înotători şi bine că am făcut acest lucru, pentru că nu m-au dezamăgit şi avem, zic eu, nişte rezultate de excepţie. Ce mă bucură cel mai mult este că şi din spate vin înotători la fel de talentaţi care sper să calce pe urmele lui Ingrid", a declarat Ionel Bungău, directorul CS Crișul.

Oficialii de la Crişul au premiat și secţiile neolimpice, dar şi pe sportivii care în acest an au punctat pentru club.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Florin Lucuţa

