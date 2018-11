Noi focare de pestă porcină africană apărute în Bihor

Noi focare de pestă porcină au apărut în nordul judeţului Bihor. Animalele din mai multe gospodării au fost sacrificate de Direcția Sanitar-Veterinară, după ce analizele de laborator au indicat prezenţa virusului. Asta după ce în vară, epizootia a fost declarată stinsă în Bihor.

"Din păcate, după trei luni în care am monitorizat starea de sănătate a porcinelor din județ, din 30 octombrie au apărut noi focare tot în partea de nord a județului, dar au coborât până în localitatea Sălard. Au fost confirmate șase focare și mai avem suspiciuni la alte cinci focare. Noi am aplicat măsurile rapid, am eliminat porcinele, le-am ecarisat în condițiile legii, am aprobat dezinsecția și măsurile de restricție pe zona respectivă", a precizat Remus Moţoc, directorul DSV Bihor.

Specialiștii le cer bihorenilor "să ne anunțe orice caz de îmbolnăvire sau de moarte la porci, să-și limiteze pe cât se poate populația de porci din gospodării, pentru că ei știu că, potrivit legii, au voie cinci porcine; dacă nu, să vină să le dăm condiții să se autorizeze și să comunice cu noi și cu UAT-urile din comunele lor."

Redactor: Bogdan Băcilă

