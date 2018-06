Oradea, campioană la fonduri europene. În 2017, oraşul a atras 14,3 milioane de euro

Oradea deține recordul celor mai mulți bani europeni atrași în 2017, dintre municipiile reședință de județ din România. Potrivit unui studiu realizat de analize-economice.ro, vorbim de peste 14 milioane de euro, adică 86% din fondurile obţinute de marile oraşe. Administraţia locală nu a ratat nicio ocazie de a atrage bani europeni, au explicat edilii. În plus, proiectele au fost pregătite cu mult timp înainte ca liniile de finanţare să se deschidă.

sursă foto: Ghid Local

Potrivit studiului care se bazează pe datele Direcției pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale, oraşele reşedinţă de judeţ au atras anul trecut fonduri europene în valoare de 16,7 milioane de euro. Din acestea, "felia" Oradei este de 14,3 milioane de euro. Reuşita are mai multe explicaţii, spun edilii.

"A urcat în acele trenuri pe care le-a avut la dispoziție. Și cred că aici se face diferența între Oradea și celelalte orașe. Orașul nostru nu ar fi putut suporta astfel de investiții din bugetul local", spune Mircea Mălan, viceprimarul municipiului Oradea.

În accesarea banilor europeni, Primăria orădeană se bazează pe propria echipă de specialişti. Aceştia au pregătit proiectele cu mult timp înainte ca liniile de finanţare să fie deschise.

"Perioada de maturizare a unui proiect poate pleca de la câteva luni la câțiva ani. De aceea e foarte important ca ele să fie pregătite din timp", susține Marius Moș, directorul Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională din Primăria Oradea.

"Am închis proiectele 2007- 2014 și atunci am pregătit ca o continuare a acelor proiecte, proiectele de astăzi. Am fost, deci, primii care nu am pierdut timp, am depus acele proiecte și deja le-am și încheiat prima etapă", a explicat Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea.

La aceasta se adaugă un credit de la Banca Europeană de Investiţii care permite administraţiei locale să lucreze în avans.

"Dacă câștigăm proiectul pe care lucrăm din banii băncii, din bani europeni, înlocuim această finanțare cu bani europeni și banii economisiți, returnați, banii din credit îi alocăm pentru alte proiecte", spune primarul municipiului Oradea.

În clasamentul fondurilor europene atrase în 2017, locul secund, la mare distanţă, este ocupat de Giurgiu, cu 820.000 de euro. Podiumul este completat de Constanţa, cu 800.000 de euro. Sunt şi municipii reşedinţă de judeţ care nu au primit nimic, în 2017, de la Uniunea Europeană. Este vorba despre Botoşani, Brăila, Buzău, Sfântu Gheorghe sau Craiova, dar şi primării care trebuie să ramburseze bani.

Reporter: Anca Deac

Operator: Constantin Gheorghiță