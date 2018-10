Peste 100 de candele și lumânări aprinse la Oradea în memoria tinerilor morți în incendiul din clubul Colectiv

Peste 100 de orădeni au participat, marţi seară, la comemorarea celor 65 de tineri morţi în incendiul de pe 30 octombrie 2015, din clubul Colectiv. Oamenii au ridicat un mic altar lângă statuia Ostașului Român, din parcul 1 Decembrie, unde au aprins lumânări și candele. Acțiunea a fost organizată la invitația comunității "Suntem voci, nu voturi”, relatează ebihoreanul.ro.

foto: ebihoreanul.ro

De la ora 18 până la ora 21, oamenii au trecut prin fața altarului încropit în faţa statuii Ostaşului Român din Parcul 1 Decembrie. Au aprins lumânări şi candele în memoria celor 65 de tineri care şi-au pierdut viaţa în urma incendiului din clubul Colectiv. Cei prezenți s-au rugat pentru cei dispăruți, dar și pentru sănătatea celor aproape 150 de răniţi şi pentru pacea familiilor tuturor.

Oamenii au adus un banner cu inscripția "#Colectiv, 30 octombrie 2015" și pe care au fost puse chipurile și numele celor 65 de tineri morți. Alături de acestea a fost scris celebrul motto "The day we give in is the day we die" (Ziua în care cedăm e ziua în care murim) - titlul albumului trupei Goodbye to Gravity, lansat în seara fatidică în clubul bucureştean.

În zonă s-au aflat și echipaje ale Jandarmeriei care au urmărit discret, de la distanță, comemorarea.

