Peste 165% - prezenţa la secţia de votare din staţiunea Băile Felix

Prezență de peste 165% la secția de votare din Băile Felix. Sute de turiști care au venit să-și petreacă concediile în stațiunea bihoreană au mers ca să voteze la referendum. Membrii comisiei au fost nevoiți să ceară de două ori, până duminică la amiază, suplimentarea buletinelor de vot.

Din cei 484 de alegători câți figurează pe listele permanente la secția cu numărul 551 din Băile Felix, au votat, până la ora 13:00, doar 75. În schimb s-au prezentat câteva sute de turiști care se află, în acest sfârșit de săptămână, în stațiunea bihoreană.

"După cum mi-am notat aici pentru raportare, avem 665 și mai avem la urna specială pentru Spitalul de Recuperare 59. Deci, în total, noi avem aici 799 pentru care avem buletinele în urne", a precizat Ioan Măduța, președintele secției de votare 551 Băile Felix.

Mulți dintre cei care au trecut pragul secției de votare cunoşteau prea puține lucruri sau deloc despre scopul referendumului, în timp ce alții știau exact pentru ce votează.

"- Am vrut să vă întrebăm dacă știți pentru ce ați votat?

- Nu prea știm. Știm ce au spus la televizor, dar nu scrie aia pe buletin. (...) Scrie numai pentru schimbarea Constituției."

"- Am votat.

- Pentru ce ați votat?

- Pentru binele copiilor noștri."

"Vrem să fie mai bine, nu mai rău. Normalitatea trebuie să rămână normalitate."

"- De unde veniți?

- Din Craiova.

- Sunteți în stațiune.

- Da, suntem în vacanță.

- Am văzut că ați și votat.

- Da, am și votat, am ținut chiar neapărat să votez, votez pentru băiatul meu, pentru nepoții mei..."

Din cauza numărului mare de alegători care s-au prezentat la urne, membrii comisiei au cerut suplimentarea buletinelor de vot.

"Ieri am cerut suplimentare și ne-au trimis 400 de buletine care s-au epuizat și astăzi au fost nevoiți iar să facem o cerere, ne-au mai trimis încă 400. Dacă ritmul frecvenței e cum se vede, cred că până la ora 21 vom mai cere încă o suplimentare", a spus președintele secției de votare 551 Băile Felix.

La ora 13:00, prezența la urne, la secția respectivă era de 165,08%.

Reporter: Anca Deac

Operator: Gabor Szilagyi

