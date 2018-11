Produse tradiționale vândute în centrul Oradei, la târgul de Ziua Sfântului Martin

Flori, legume și fructe proaspete, dar și preparate din carne de porc s-au regăsit pe tarabele amenajate în Piața Unirii din Oradea cu ocazia târgului produselor şi gusturilor din Valea Ierului. Peste 50 de producători din Bihor, Satu Mare și Cluj au fost prezenți la eveniment, sâmbătă și duminică. Târgul a marcat și Ziua Sfântului Marin, sărbătorită pe 11 noiembrie, când prin tradiție se întindeau mese îmbelşugate înainte de începerea Postului Crăciunului.

Foto: Ovidiu Selegean

Orădenii care au venit în weekend în Piața Unirii au avut parte de o ofertă bogată: de la lavandă, miere sau vin până la costume tradiționale de pe Valea Ierului. Nu au lipsit dulceața și siropurile din fructe fără conservanți.

"Am adus cătină, zmeură, mure, coacăze roșii și negre, dulceață de nuci verzi, cătină cu mere, gem de măcieșe, de porumbar, de coarne", și-a prezentat marfa Robert Szekely, producător din Satu Mare.

"Cu lalele de diferite culori, sunt cultivate aici, deja aclimatizate și nu vor dispărea pe parcursul anilor; am zambile, tuberoze pentru primăvară", spune Iosif Mateuț, producător din Ciocaia.

Prețul bulbilor de flori a oscilat între 50 de bani și 5 lei, în funcție de gramaj și calitate. Un alt stand la care trecătorii s-au oprit a fost cel cu produse din lapte de capră. Brânza și cașcavalul rezultat sunt ținute timp de un an în condiții speciale, a explicat Attila Kovacs, producător din Uileacu de Munte: "După procesul laptelui intră într-o cameră de uscare și apoi într-o cameră de maturare, iar acolo se păstrează la o temperatură și la o umiditate anume."

Cei mai mulți dintre vizitatori nu au rezistat tentației de a face cumpărături, deși spun că prețurile au fost cam piperate.

"Îmi place, am și cumpărat și mănânc. Cârnat am luat și jumări - sunt puțin cam scumpe, dar o dată pe an merită."

Data organizării târgului nu a fost aleasă întâmplător. Pe 11 noiembrie, maghiarii îl sărbătoresc pe Sfântul Martin.

"Cine nu mănâncă în această zi carne de gâscă se spune că nu va avea tot anul belșug și tot astăzi se spune că era savurat și desfăcut vinul nou", a explicat Istvan Csomortany, președintele executiv al Asociației Agricultorilor de pe Valea Ierului.

Un târg asemănător va fi organizat la primăvară în Piața Unirii.

Reporter: Claudiu Mihuț

Operator: Ticu Gheorghiță

