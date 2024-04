Consumatorii din UE vor avea „dreptul la reparare”. Parlamentul European a votat directiva care clarifică obligațiile producătorilor

Parlamentul European a adoptat, marţi, directiva privind aşa-numitul „drept la reparare” pentru consumatori, cu 584 voturi „pentru”, trei „împotrivă” şi 14 abţineri. Normele clarifică obligaţiile producătorilor de a repara bunurile şi încurajează consumatorii să prelungească ciclul de viaţă al produselor reparându-le.

Astfel, producătorul va avea obligaţia să repare produsul la un preţ rezonabil, într-un termen rezonabil după perioada de garanţie legală, consumatorii vor avea acces la piese de schimb, ustensile şi informaţii despre cum pot fi reparate produsele, informează News.ro.

De asemenea, consumatorii vor fi încurajaţi să opteze pentru reparare, prin stimulente ca vouchere şi fonduri pentru reparaţi, iar platforme online vor ajuta consumatorii să găsească ateliere locale de reparaţii şi magazine care comercializează produse recondiţionate.

După ce directiva va fi aprobată oficial de Consiliu Uniunii Europene şi publicată în Jurnalul Oficial al UE, statele membre vor avea la dispoziţie 24 de luni pentru a o transpune în legislaţia naţională.

Ce obligații vor avea producătorii

Noile norme prevăd că producătorii au obligaţia să furnizeze servicii de reparaţii în timp util şi la costuri accesibile şi să informeze consumatorii în legătură cu dreptul lor la reparare. Bunurile reparate în perioada de garanţie vor beneficia de o prelungire de un an a garanţiei legale. Astfel, consumatorii vor fi încurajaţi şi mai mult să aleagă să repare produsul în loc să îl înlocuiască, arată comunicatul de presă al Parlamentului European.

După ce expiră perioada de garanţie, producătorii vor avea în continuare obligaţia să repare produsele comune de uz casnic, care pot fi reparate din punct de vedere tehnic conform legislaţiei Uniunii. În această categorie intră maşinile de spălat, aspiratoarele şi chiar telefoanele mobile. Lista categoriilor de produse poate fi extinsă în timp. Totodată, consumatorii pot să împrumute un dispozitiv cât timp dispozitivul lor este reparat sau pot să opteze pentru unul recondiţionat ca alternativă, dacă produsul nu mai poate fi reparat.

Fiecare țară va fi inclusă într-o platformă europeană online

Consumatorii pot primi un formular european de informaţii privind repararea, care îi va ajuta să evalueze şi să compare serviciile de reparare. Formularul va include detalii despre preţul şi durata reparării, în funcţie de defectul constatat.

Pentru a uşura procesul de reparare, va fi creată o platformă europeană online, cu secţiuni pentru fiecare ţară. Accesând-o, consumatorii vor găsi cu uşurinţă ateliere locale de reparaţii, vânzători de bunuri recondiţionate, cumpărători de bunuri defecte sau iniţiative de reparare din cadrul comunităţilor, ca de pildă aşa-numitele „cafenele de reparaţii”.

UE vrea revitalizarea pieţei reparaţiilor

Noile norme urmăresc să consolideze piaţa reparaţiilor din Uniune şi să reducă costul reparaţiilor suportat de consumatori.

Producătorii vor avea obligaţia să ofere piese de schimb şi ustensile la un preţ rezonabil. De asemenea, le va fi interzis să utilizeze clauze contractuale şi tehnici legate de componente sau de programele informatice care împiedică repararea.

Mai precis, producătorii nu vor putea să împiedice reparatorii independenţi să utilizeze componente second-hand sau imprimate 3D şi nici nu vor putea să refuze să repare un produs doar din motive economice sau fiindcă a fost reparat anterior de altcineva.

Reparaţiile vor avea preţuri accesibile

Pentru a face reparaţiile mai accesibile, fiecare ţară a Uniunii va trebui să aplice cel puţin una dintre următoarele măsuri: să ofere vouchere şi fonduri pentru reparaţii, să desfăşoare campanii de informare, să ofere cursuri de reparare sau să sprijine iniţiativele din domeniu de la nivelul comunităţilor.

„Dreptul consumatorilor de a repara produse va deveni acum o realitate. A repara va fi mai uşor şi mai ieftin în loc de a cumpăra produse noi, scumpe. Aceasta este o reuşită semnificativă pentru Parlament şi angajamentul său de a sprijini consumatorii în lupta împotriva schimbărilor climatice. Noua legislaţie extinde garanţiile legale cu 12 luni atunci când se optează pentru reparaţii, oferă un acces mai bun la piesele de schimb şi asigură reparaţii mai uşoare, mai ieftine şi mai rapide”, a declarat raportorul René Repasi (S&D, Germania), conform sursei citate.

Consumatorii din UE sunt încurajați să se folosească de produse mai mult timp

Potrivit Comisiei Europene, eliminarea prematură a bunurilor de consum produce 261 de milioane de tone de emisii echivalente de CO², consumă 30 de milioane de tone de resurse şi generează 35 de milioane de tone de deşeuri în UE în fiecare an.

Consumatorii pierd, de asemenea, aproximativ 12 miliarde europe an prin înlocuirea bunurilor, în loc să le repare. În plus, se preconizează că noile norme vor aduce în UE 4,8 miliarde euro sub formă de creştere economică şi investiţii.

Directiva completează alte norme noi ale UE privind proiectarea ecologică şi consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziţiei verzi.

Legislaţia răspunde direct solicitărilor cetăţenilor, exprimate în cadrul Conferinţei privind viitorul Europei - mai concret, propunerile 5(6), 5(7), 5(10) şi 11 (2) privind consumul sustenabil şi creşterea sustenabilă şi inovarea: lansarea unei „platforme de reparare”; introducerea unor măsuri de promovare a dreptului la reparare” şi de acces la piese de schimb; luarea de măsuri la nivelul UE pentru a stimula consumatorii să utilizeze produse mai mult timp; şi abordarea obsolescenţei planificate şi asigurarea dreptului la reparare.

